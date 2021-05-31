Войти
ТАСС

Следующий запуск "Союза" с Восточного запланирован на 1 июля

494
0
0
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б"
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б".
Источник изображения: © Михаил Джапаридзе/ТАСС, архив

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее сообщал о планах запустить с Восточного по одной ракете "Союз" в мае, июне и июле

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ /Амурская область/, 28 мая. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз" будет в следующий раз запущена с космодрома Восточный 1 июля. Об этом сообщил в субботу гендиректор Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" Дмитрий Баранов.

"Две ракеты у нас на подходе, расчетное время прибытия 7-8 число (7-8 июня, - прим. ТАСС). Одна машина улетит 1 июля, вторая машина, скорее всего, полетит в октябре. Решение окончательное об этом будет принято, я думаю, в ближайшие недели две", - сказал Баранов во время построения боевого расчета этого космодрома, осуществившего предстартовую подготовку и запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 британскими спутниками связи OneWeb.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал о планах запустить с Восточного по одной ракете "Союз" в мае, июне и июле.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", которая должна вывести 36 спутников OneWeb на орбиту, запущена в 20:38 мск в пятницу. Примерно через девять минут "Фрегат" с 36 спутниками отделился от третьей ступени ракеты. Позднее от разгонного блока отделились первые две партии спутников по четыре аппарата в каждой.

Это седьмой запуск спутников OneWeb и четвертый полностью коммерческий пуск с Восточного. Он должен довести число космических аппаратов британской компании на орбите до 218. Сегодняшний пуск побил рекорд по количеству стартов с дальневосточного космодрома в год. До этого наибольшее число пусков в год (два) было произведено в 2018 году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Продукция
Фрегат РБ
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Восточный Космодром
Союз РН
Союз-2 РН
Похожие новости
28.05.2021
Запуск спутников OneWeb с "Восточного" отложен на сутки на 28 мая - "Роскосмос"
27.04.2021
Все запущенные на ракете "Союз" 36 спутников OneWeb вывели на расчетные орбиты
26.03.2021
Все запущенные на ракете "Союз" 36 спутников OneWeb выведены на расчетные орбиты
21.12.2020
Следующий запуск спутников OneWeb с Восточного может состояться в феврале
11.12.2020
Запуск спутников OneWeb с Восточного перенесен на сутки
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.05 14:55
  • 4
Снова о якобы "генеральских званиях" гражданских служащих Министерства обороны
  • 31.05 14:52
  • 1
Посол Афганистана заявил о готовности Кабула покупать военную технику у России
  • 31.05 13:42
  • 69
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 31.05 12:33
  • 0
В России начали разработку бронеавтомобиля на дистанционном управлении
  • 31.05 10:12
  • 2
Разные калибры: РФ делает ставку на высокоточное оружие большой дальности
  • 31.05 09:14
  • 41
Россия намерена создать новый однодвигательный истребитель
  • 30.05 21:43
  • 7
Путин заявил о завершении испытаний самолета Ил-112В
  • 30.05 21:10
  • 47
Как создать серию крупных авианосцев для ВМФ России
  • 30.05 20:18
  • 29
«Хризантема» против гусениц: западные рубежи укрепит «убийца танков»
  • 30.05 16:01
  • 14
"Вандализм - это отношение к "Бурану": граффитчики привлекли внимание к брошенному кораблю
  • 30.05 05:53
  • 19
В России завершились испытания усовершенствованных ракет "Вихрь"
  • 29.05 18:04
  • 6
Россия показала испытания смертоносного «Маркера»
  • 29.05 17:30
  • 2
Малогабаритный бронеавтомобиль «Наёмник»
  • 29.05 10:23
  • 5
Путин сообщил о нехватке военно-транспортных самолетов у Минобороны
  • 29.05 09:25
  • 139
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году