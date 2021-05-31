Адская битва: российская РСЗО «Торнадо-С» с новой «головкой» против украинской «Ольхи-М», китайской PHL-16 и других (Defense Express, Укриана)

Россия объявила о кардинальном обновлении своей реактивной системы залпового огня «Торнадо-С». О чем идет речь и как это повлияет на усиление ее боевого потенциала и возможностей образца РСЗО на фоне разработок других стран в этой сфере? Автор сравнивает ТТХ российской, украинской и китайской систем.

Для РСЗО "Торнадо-С", как сообщили в ОПК России, создается новая высокоточная управляемая ракета (УР) с комбинированной головкой самонаведения (ГСН), которая имеет телевизионный и тепловизионный каналы наведения, а также полуактивную лазерную систему.

Вскоре начнутся стендовые испытания этой ГСН. Она должна обеспечить всепогодное и круглосуточное уничтожение малоподвижных и малоразмерных целей. Дальность поражения не указана, но ранее намечалось увеличить ее со ста двадцати километров до двухсот.

Для РСЗО "Торнадо-С" уже разработаны высокоточные ракеты с инерционной и спутниковой системами наведения (но без ГСН). Они были испытаны в 2020 году.

Новые ракеты позволяют одним залпом поразить несколько целей. Перед пуском в систему вводятся данные для каждой ракеты в отдельности (при необходимости) и после пуска, ракеты поражают каждая свою цель, при этом имеется возможность корректировать полет после пуска.

РСЗО 9К515 "Торнадо-C" разработана АО НПО "Сплав" (Тула) и ЗАО "СКБ" ПАО "Мотовилихинские заводы" (Пермь).

Это глубокая модернизация РСЗО 9К58 "Смерч", созданная для ее замены. "Торнадо-C" предназначена для дальнего поражения групповых целей (живая сила, артиллерия, ББМ, танки), ТРК и ЗРК, вертолетов на стоянках, КП, узлов связи и т.п.

Боевая машина (БМ) 9А54 подключена к ЕСУ ТЗ и оснащена аппаратурой бортового управления и связи, автоматизированной системой управления наведением и огнем, наземной аппаратурой потребителей спутниковых навигационных систем, что позволяет: автоматизировано и тайно принимать-передавать информацию, отображать ее на табло и хранить; осуществлять привязку, навигацию и ориентирование БМ на местности с отображением на электронной карте; автоматически наводить пакет направляющих без выхода расчета из кабины с возможностью ручного наведения.

БМ имеет двенадцать трубчатых направляющих для 300-мм ракет с индивидуальной перезарядкой.

Дальность стрельбы РСЗО до ста двадцати километров. Она оснащена системой коррекции траектории ракет за углами тангажа (угол между продольной осью летательного аппарата и горизонтом - прим. перев.) и рысканья, осуществляемой по сигналам системы управления газодинамическими устройствами (коррелированные ракеты).

Ракеты стабилизируются за счет закручивания по направляющим, и поддерживаются в полете оперением, которое раскрывается. КВО при стрельбе залпом до трех десятых процента дальности стрельбы.

УР имеют бесплатформенную инерционную систему, их КВО достигает десяти метров. Для целеуказания может применяться БПЛА.

Ракеты имеют вес восемьсот двадцать восемь килограмм (ГЧ - 150 кг). Головная часть может быть моноблочной (осколочно-фугасной или термобарической), а также кассетной с боевыми элементами (осколочные, кумулятивно-осколочные, самоприцельные, ПТ мины).

Залп одной боевой машины, оснащенной ракетами с кассетной головной частью, поражает площадь до 67,2 га. Может поражать цели залпом и одиночными высокоточными и корректируемыми ракетами (в последних случаях они заменят ТРК). Время перезарядки - тридцать шесть минут.

Состав РСЗО: БМ 9А54, УР с выделяющим ГЧ (моноблочные ОФ 9М542, кассетные 9М544 с 552 КОБЕ и 9М549 с 72 ОБЭ, а также НКР РСЗО 9М55 "Смерч"), ТЗМ 9Т255, КШМ 9С936 с БПЛА "Орлан-10" и другие.

Справка

СВ России, по данным The Military Balance-2021, имеют сто двадцать шесть боевых машин 300-мм РСЗО (двадцать "Торнадо-С", шесть "Ураган-1М" и сто "Смерч"). На "Торнадо-С" перевооружено две ракетные бригады (439-я Южного ВО и 232-я ЦВО). Отсюда видно, что у СВ уже сорок БМ (у Рбр восемнадцать БМ). К 2027 году намечено завершить переход СВ на "Торнадо-С", перевооружить 79-ю Рбр ЗВО и 338-ю - Восточного ВО. А РСЗО "Смерч" намечено передать в артиллерийские бригады армий и корпусов (по д-ну из шести БМ).

Интересным является сравнение РСЗО "Торнадо-С" с лучшими зарубежными аналогами калибра триста миллиметров и более. Данные их приведены ниже.

Китайские 300-мм РСЗО, созданные концерном NORINCO, в т. ч.

PHL-03 была создана на базе советской РСЗО "Смерч" и подобна ей по конструкции (двенадцать 300-мм трубчатых направляющих), но использует усовершенствованные ракеты.

НУР весом восемьсот килограмм могут иметь двести тридцати пятикилограммовую головную часть (осколочно-фугасные, зажигательные, объемно-детонирующие, кассетные с ПП и ПТ элементами, в т. ч. само прицельные).

Дальность стрельбы до ста тридцати - ста пятидесяти километров, время перезарядки БМ - более тридцати минут. РСЗО PHL-03 поступила на вооружение в 2004 году, у СВ есть сто семьдесят пять PHL-03 (по д-ну в артиллерийской бригаде каждой армейской группы).

Модульная PHL-16 за счет применения ТПК обеспечивает пуск 300-мм УР и НУР, а также 370-мм УР. БМ несет два одноразовых ТПК по пять 300-мм трубчатых направляющих, или по четыре - 370-мм. 300-мм ТПК используют для пуска НУР BRC3 и BRC4 с кассетной головной частью на дальность семьдесят и сто тридцать километров, НУР BRE2 и КР BRE3 с фугасной головной частью - на ста тридцать - ста пятьдесят километров.

Ракеты весом восемьсот сорок килограмм могут иметь различные сто девяносто килограммовые головные части. 370-мм ТПК используются для пуска УР BRE6 на двести двадцать километров с КВО тридцать метров.

РСЗО могут нести и 750-мм УР BRE8 с дальностью триста шестьдесят километров и КВО тридцать метров, а также 380-мм ПУР TL-7B. Время перезарядки БМ - до двадцати минут. Более двадцати БМ уже поступило в СВ.

Модульная А300 за счет использования ТПК обеспечивает пуск 301-мм УР А200 и А300. БМ несет два одноразовых быстросменных ТПК по четыре направляющих.

Ракеты весом восемьсот килограмм могут иметь различные типы 150/100-кг ГЧ. Дальность стрельбы УР А200 до двухсот километров, УР А300 - до двухсот девяносто километров. КВО тридцать - сорок пять метров обеспечивается инерционной и спутниковой системами. Время перезарядки БМ - восемь минут.

РСЗО намечалось поставлять в СВ. На базе этой РСЗО и ракет А200 и А300 в Белоруссии создана РСЗО "Полонез".

Израильская модульная РСЗО Lynx, созданная концерном IMI.

Система может применяться для пуска различных типов ракет с двух одноразовых герметичных ТПК: на БМ 8 306-мм УР EXTRA (2x4) с дальностью сто пятьдесят километров, на БМ 40 122-мм НУС "Град" (2х20) с дальностью двадцать-сорок километров, на БМ 26 160-мм НУС LAR-160 или КР ACCULAR (2x13) с дальностью сорок пять километров.

Кроме того, БМ может применяться для запуска крылатых ракет Delilah-GL или ОТР LORA с дальностью двести восемьдесят километров. Это достаточно легкая и экономичная РСЗО.

306-мм УР EXTRA имеет вес четыреста пятьдесят килограмм. Она несет ряд 125-кг ГЧ (осколочно-фугасные, проникающие, зажигательные, кассетные с ПП и ПТ элементами, в т. ч. само прицельные).

КВО до десяти метров обеспечивается инерционной системой и наведением по сигналам GPS с командной коррекцией. Время перезарядки БМ - десять минут.

Создана 307-мм УР Predator Hawk с дальностью до двухсот пятидесяти километров и КВО десять метров.

Украинская РСЗО "Ольха", разработанная ГосККБ "Луч" (соисполнители НПО "Павлоградский химический завод", предприятия "Артем", "Оризон-Навигация" и другие).

Она создана на базе советской РСЗО "Смерч" и принята на вооружение ВСУ в 2018 году. При этом была использована доработанная БМ 9А52-2 "Ольха" и новая УР Г-624 весом восемьсот килограмм, имеющая головную часть в двести пятьдесят килограмм с дальностью стрельбы до семидесяти километров и КВО до десяти метров.

УР имеет инерционную и спутниковую системы коррекции, газоструйное и аэродинамическое управление.

С 2019 года испытывается модернизированная РСЗО "Ольха-М" с новой УР Р-624м (весом восемьсот килограмм с ГЧ сто семьдесят килограмм, с дальностью до ста тридцати километров).

Также было заявлено о дальнейшем усовершенствовании ракет путем применения модифицированного ракетного топлива (ТСРП подкласса 1.1), что позволяет увеличить вес заряда на шесть процентов.

Это приведет к росту импульса тяги на восемнадцать процентов и может увеличить дальность полета на сорок процентов для каждого варианта ракеты. Даже базовая "Ольха" с новым топливом сможет пролететь более ста километров, а отдельные версии ракет будут иметь дальность более двухсот километров.

Анализ этих данных показывает, что хотя создаваемая для РСЗО "Торнадо-С" УР с ГСН и лазерной системой наведения должна иметь высокую точность (КВО не указано, но оно может быть даже меньше пяти метров), однако при ГЧ весом свыше ста килограмм такая точность не имеет смысла, зато ведет к значительному удорожанию ракеты.

Дальность стрельбы новой ракеты тоже не указана, а чем закончатся планы по увеличению ее со ста двадцати до двухсот километров пока неизвестно. То есть, пока невозможно оценить, насколько повысится эффективность РСЗО "Торнадо-С" от внедрения новых ракет с ГСН.

Но зато можно сравнить РСЗО "Торнадо-С" с лучшими зарубежными РСЗО этого класса и определить, находится ли она на мировом уровне. Сравнение РСЗО "Торнадо-С" с китайскими PHL-03, PHL-16 и А300, израильской Lynx/EXTRA и украинской "Ольха-М" показывает:

Дальность стрельбы УР "Торнадо-С" - сто двадцать километров, 300-мм PHL-03 и PHL-16 -сто тридцать - сто пятьдесят километров, 370-мм PHL-16 - двести двадцать километров, А300 - двести девяносто километров, Lynx/EXTRA - сто пятьдесят километров, "Ольха-М" - до ста тридцати километров.

То есть "Торнадо-С" попадает в показатели образцов с наименьшей дальностью. Но здесь также надо принимать во внимание массу боевой части, которые доставляется на эту дальность в составе конкретной ракеты.

Вес ГЧ УР "Торнадо-С" сто пятьдесят килограмм, PHL-03 - двести тридцать пять килограмм, 300-мм PHL-16 - сто девяносто килограмм, А300 - сто пятьдесят - сто килограмм, Lynx/EXTRA - сто двадцать пять килограмм, "Ольха-М" - сто семьдесят килограмм. То есть по весу ГЧ ракеты "Торнадо-С" входят в состав худших, а самые тяжелые ГЧ - у PHL-03.

КВО УР "Торнадо-С" десять метров, PHL-03 - тридцать метров, PHL-16 -тридцать метров, А300 - тридцать - сорок пять метров, Lynx/EXTRA - десять метров, "Ольха-М" - десять метров. То есть у "Торнадо-С" хороший показатель КВО, но при ГЧ весом более ста килограмм КВО и тридцати метров достаточно.

Количество направляющих БМ (и модульность) "Торнадо-С" 12, PHL-03 - 12, PHL-16 - десять (2х5 300-мм)/8 (2x4 370-мм), А300 - восемь (2х4), Lynx/EXTRA - восемь (2х4 306-мм), "Ольха-М" - двенадцать.

То есть " Торнадо-С" " здесь одна из лучших, но она не модульная. В России создана модульная РСЗО 9К512 "Ураган-1М", ее БМ 9А53 имеет два ТПК (30х220 мм или 12х300-мм ракет), но в войска поступило лишь шесть БМ, а от дальнейших поставок отказались.

Мультикалиберностью "Торнадо-С" не владеет (как и PHL-03, А300, "Ольха-М"), но PHL-16 и Lynx/EXTRA используют ракеты разных калибров. От поставок бикалиберных российских РСЗО "Ураган-1М" отказались.

Время перезарядки БМ "Торнадо-С" тридцать шесть минут, PHL-03 -тридцать минут, 300-мм PHL-16 - двадцать минут, А300 - восемь минут, Lynx/EXTRA - десять минут, "Ольха-М" -тридцать шесть минут.

Отсюда РСЗО "Торнадо-С" имеет показатели дальности стрельбы, которые сопоставимы с РСЗО "Ольха-М" и рядом других образцов; наименьший вес ГЧ (кроме ракеты Lynx/EXTRA), длительное время перезарядки, имеет лучшие показатели КВО и количества направляющих, но не обеспечивает модульность и мультикалиберность.

На фоне всего этого в области РСЗО можно отметить, что прогресс по этому классу имеется у Китая, где создали три серийные системы с наибольшей дальностью стрельбы (в т. ч. одну модульную и мультикалиберную), а также Израиль, где создали модульную и мультикалиберную РСЗО с самым высоким показателем "стоимость-эффективность".

Все эти РСЗО постоянно совершенствуются.

Алексей Яровой