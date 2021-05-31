Поставить на крыло: чем будут оснащать Вооруженные силы в ближайшие годы

На совещаниях в Сочи президент заострил внимание на выпуске гиперзвукового оружия, транспортной авиации, военных лазеров и боевых роботов

В России наладят серийный выпуск высокоточного и гиперзвукового оружия и нарастят численность военно-транспортной авиации, заявил в ходе посвященных оборонной тематике совещаний президент Владимир Путин. При этом, по словам источников «Известий», было сокращено время обсуждения перспектив развития боевых кораблей дальней морской зоны. Эксперты полагают, что флот мог перетянуть на себя средства гособоронзаказа: процесс постройки авианосцев и эсминцев очень дорогой и при этом небыстрый, отдача от них появится нескоро. Увеличить число военно-транспортных самолётов можно гораздо быстрее.

Долгосрочные планы

По словам собеседников «Известий», знакомых с ситуацией, повестка нынешних совещаний в Сочи не всегда шла по предварительному плану, а оперативно менялась. Изначально предполагалось, что на одной из встреч будут обсуждаться перспективы создания и строительства кораблей дальней морской зоны: авианосцев, а также эсминцев «Лидер» в атомном и обычном вариантах. Но вместо этого Владимир Путин заострил внимание на разработке гиперзвуковых систем вооружений, военных лазеров и роботизированной техники с элементами искусственного интеллекта.

Принятые решения будут учтены при составлении новой десятилетней госпрограммы развития вооружений. Работа над этим документом стратегического планирования, который должен быть принят в конце 2023 года, уже стартовала.

— Показательно, что из обсуждения с представителями промышленности выпали перспективные авианосцы и эсминцы, — рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков. — На эти проекты потребовались бы такие расходы, что флот перетянул бы на себя одеяло гособоронзаказа. Пришлось бы сокращать затраты на другие виды и рода войск и перспективное вооружение. Процесс постройки таких кораблей очень небыстрый, и отдача от них появится нескоро. Наладить выпуск тех же военно-транспортных самолётов можно гораздо быстрее, а большая потребность в них очевидна уже сейчас.

Российский тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны Великобритании

Эксперт пояснил, что отказа от океанских амбиций не произошло. В России продолжают строить и модернизировать корабли дальней морской зоны. В прошлом году заложены два больших универсальных десантных корабля, ускорилось введение в строй современных фрегатов, оснащаются современным оборудованием имеющиеся крупные боевые единицы. Вполне возможно, что и к вопросу создания авианосцев ещё вернутся в среднесрочной перспективе, когда будет лучше понятна их цена и удастся определиться с местом для их постройки.

Сейчас в процессе строительства и модернизации находится 20 кораблей дальней морской зоны, подчеркнул Владимир Путин.

Точно и далеко

Заключительное из серии совещаний с участием представителей оборонной промышленности 27 мая посвятили высокоточному оружию, развитию военно-транспортной авиации (ВТА) и вертолётов, что не стало сюрпризом. Это ключевая тема. В феврале глава оборонного ведомства Сергей Шойгу по поручению президента провёл встречу с представителями промышленности. На ней обсуждались дополнительные закупки партий гиперзвукового и управляемого оружия и модернизация имеющихся образцов.

Перспективные межконтинентальные гиперзвуковые глайдеры «Авангард» и авиационные комплексы «Кинжал» только начинают поступать на вооружение. Но массовые покупки высокоточного дальнобойного оружия современного поколения ведутся уже несколько лет. Авиация получает новые крылатые ракеты Х-101 с дальностью в тысячи километров.

Истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой аэробаллистической ракетой комплекса «Кинжал» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

На флоте быстро растёт количество крылатых ракет «Калибр». Ими оснащают большие и малые корабли новой постройки, атомные и дизельные подводные лодки, модернизируемые фрегаты и крейсеры. Это оружие десятки раз испытано в реальных боях при ударах по наземным объектам экстремистов в Сирии.

На смену сверхзвуковым противокорабельным ракетам флота идут гиперзвуковые «Цирконы». Цикл их испытаний завершается на фрегате «Адмирал Горшков». По плану закончить их планируется к концу 2021 года. Затем ими можно будет оснащать большинство кораблей, имеющих универсальные вертикальные пусковые установки для «Калибров».

Перевод ракетных бригад Сухопутных войск на комплексы «Искандер» с устаревших «Точка-У» завершилось в 2019 году. Соединения получили на вооружение сотни современных баллистических и крылатых ракет увеличенной до 500 км дальности. Сейчас на очереди создание модернизированных боеприпасов для него с увеличенными характеристиками.

Воздушная мобильность

Второй ключевой темой стало развитие военно-транспортной авиации. Она доказала свою незаменимость с начала сирийской операции в 2015-м. В ноябре прошлого года ВТА вновь напомнила о себе, когда за считанные дни её самолёты перебросили в Нагорный Карабах две тысяч миротворцев российской 15-й мотострелковой бригады. Также ее машины помогали перевозить специалистов и технику, чтобы бороться с пандемией коронавируса в России и по всему миру.

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Необходимы самолёты и для масштабных перебросок войск внутри территории нашей страны, учитывая её размеры. Среди перспективных проектов ВТА Владимир Путин назвал военно-транспортные Ил-76МД-90А, лёгкие Ил-112В и сверхтяжёлые Ан-124.

Согласно сообщениям, опубликованным на сайте Кремля, речь шла также о модернизации имеющегося парка ВТА. Возможно, имелась в виду активизация программы ремоторизации военно-транспортных Ил-76МД на новые, более эффективные и экономичные авиадвигатели. Это позволило бы поставить на крыло десятки самолётов, ещё не выработавших ресурс планера, но прикованных к земле. Были аналогичные планы и по переоснащению самолётов-заправщиков Ил-78.

Воздушные танкеры — особенно болезненная тема для российских ВКС. Количество самолётов оперативно-тактической авиации, способных дозаправляться в воздухе, ежегодно растёт. Всё активнее совершает дальние полёты и стратегическая авиация. При этом парк Ил-78 не увеличивается и становится «узким местом» для действий отечественной боевой авиации.

Помимо увеличения парка ВТА оборонное ведомство запросило масштабные дополнительные закупки вертолётов. За последнее десятилетие войска получили около 700 новых и модернизированных машин. Это позволило почти полностью сменить парк армейской авиации.

Самолет-топливозаправщик Ил-78 Источник изображения: Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Дальнейшее наращивание количества вертолётов необходимо для увеличения численности частей ВДВ нового типа — аэромобильных. Для эффективных действий даже одного такого батальона нужны десятки транспортных и боевых машин.

Антон Лавров