Су-35 пролетел на предельно малой высоте над пляжем в Китае и попал на видео

Российский самолет СУ-35, находящийся на вооружении военно-воздушных сил Национально-освободительной армии Китая (НОАК), пролетел на предельно малой высоте над пляжем города Ляньюньган в провинции Цзянсу. Видео опубликовано в Telegram-канале Dambiev.

Полет засняли из окон отеля отдыхающие. Воздушное судно на высокой скорости пролетело над самой кромкой воды. Китай стал первой страной мира, которая в 2015 году приобрела российские СУ-35, контракт с «Рособоронэкспортом» был заключен на поставку 24 самолетов, через год они поступили на вооружение НОАК. В 2017 и 2018 годах Россия поставила еще по 10 истребителей.

В марте 2019 года «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что Россия и Египет подписали договор о поставках истребителей Су-35 за два миллиарда долларов в Египет. Впоследствии США неоднократно оказывали давление на Египет в связи с предполагаемой закупкой и требовали от нее отказаться.

Марина Совина