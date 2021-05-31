Войти
Lenta.ru

Су-35 пролетел на предельно малой высоте над пляжем в Китае и попал на видео

Разделы: Авиация
617
0
0
Истребитель Су-35 ВВС НОАК
Поставленный из России истребитель Су-35 ВВС НОАК.
Источник изображения: eng.chinamil.com.cn

Российский самолет СУ-35, находящийся на вооружении военно-воздушных сил Национально-освободительной армии Китая (НОАК), пролетел на предельно малой высоте над пляжем города Ляньюньган в провинции Цзянсу. Видео опубликовано в Telegram-канале Dambiev.



Полет засняли из окон отеля отдыхающие. Воздушное судно на высокой скорости пролетело над самой кромкой воды. Китай стал первой страной мира, которая в 2015 году приобрела российские СУ-35, контракт с «Рособоронэкспортом» был заключен на поставку 24 самолетов, через год они поступили на вооружение НОАК. В 2017 и 2018 годах Россия поставила еще по 10 истребителей.

В марте 2019 года «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что Россия и Египет подписали договор о поставках истребителей Су-35 за два миллиарда долларов в Египет. Впоследствии США неоднократно оказывали давление на Египет в связи с предполагаемой закупкой и требовали от нее отказаться.


Марина Совина

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Китай
Россия
США
Продукция
Су-35
Компании
РОЭ
Похожие новости
09.11.2020
Игрок глобального масштаба
19.03.2019
Египет заключил контракт на закупку истребителей Су-35
08.11.2016
Игорь Насенков: КРЭТ прикладывает все усилия для наращивания экспорта
09.02.2016
"Сушки" на продажу
16.11.2015
Dubai Airshow: российская техника в центре внимания
29.04.2013
Бразильская самба и русский "Панцирь"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.05 14:55
  • 4
Снова о якобы "генеральских званиях" гражданских служащих Министерства обороны
  • 31.05 14:52
  • 1
Посол Афганистана заявил о готовности Кабула покупать военную технику у России
  • 31.05 13:42
  • 69
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 31.05 12:33
  • 0
В России начали разработку бронеавтомобиля на дистанционном управлении
  • 31.05 10:12
  • 2
Разные калибры: РФ делает ставку на высокоточное оружие большой дальности
  • 31.05 09:14
  • 41
Россия намерена создать новый однодвигательный истребитель
  • 30.05 21:43
  • 7
Путин заявил о завершении испытаний самолета Ил-112В
  • 30.05 21:10
  • 47
Как создать серию крупных авианосцев для ВМФ России
  • 30.05 20:18
  • 29
«Хризантема» против гусениц: западные рубежи укрепит «убийца танков»
  • 30.05 16:01
  • 14
"Вандализм - это отношение к "Бурану": граффитчики привлекли внимание к брошенному кораблю
  • 30.05 05:53
  • 19
В России завершились испытания усовершенствованных ракет "Вихрь"
  • 29.05 18:04
  • 6
Россия показала испытания смертоносного «Маркера»
  • 29.05 17:30
  • 2
Малогабаритный бронеавтомобиль «Наёмник»
  • 29.05 10:23
  • 5
Путин сообщил о нехватке военно-транспортных самолетов у Минобороны
  • 29.05 09:25
  • 139
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году