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Известия.ru

СК возбудил уголовное дело против гендиректора НИИ Точных приборов

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении гендиректора дочернего предприятия Роскосмоса НИИ Точных приборов Александра Люхина. Как стало известно «Известиям» чиновника подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

Так, по версии следствия, он назначил на должность своего заместителя по финансам с месячным окладом в 960 тыс. рублей свою близкую подругу Елену Горбачеву.

Год назад рядовая проверка ФСБ выявила, что Горбачева не имеет оконченного высшего образования, а только три курса экономического факультета частного университета Натальи Нестеровой. После чего контрразведчики оповестили руководство Роскосмоса и получили информацию, что женщина была уволена.

Люхин действительно уволил Горбачеву, однако, как оказалось, сразу же переназначил ее на специально созданную для этого должность советника по финансам с тем же окладом и полномочиями.

Данную информацию от ФСБ скрыли, тем не менее со временем контрразведчики обнаружили обман и обратились в СКР. В итоге ведомство возбудило сразу два уголовных дела. Первое в отношении за использование заведомо подложных документов при устройстве на работу. А второе — на Александра Люхина за злоупотребление полномочиями, которые «поставили под угрозу деятельность ключевого предприятия Роскосмоса».

В свою очередь, телеканал РЕН ТВ опубликовал документы Горбачевой, которые она использовала при приёме на работу НИИ Точных приборов.

В 26 мая в СКР опровергли завершение следственных мероприятий по делу о хищении у «Роскосмоса» более 1 млрд рублей при поставках в 2017 году электронно-компонентной базы для научно-энергетического модуля, еще не установленного на Международной космической станции (МКС).

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