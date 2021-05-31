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Известия.ru

Байден запросил увеличение бюджета NASA до $24,8 млрд в 2022 году

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Ken Cedeno

Администрация президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена запросила у конгресса $24,8 млрд на реализацию программ NASA в 2022 году. Об этом 28 мая на брифинге заявил глава агентства Билл Нельсон.

Уточняется, что это на 6,6% больше, чем годом ранее, передает «РИА Новости».

Предложенный Байденом бюджет Нельсон назвал «агрессивным и движущим агентство вперед». По словам главы NASA, особое внимание в бюджете уделено программам изучения планеты Земля, на что было запрошено $2,25 млрд, что является рекордной суммой. В прошлом году на эти цели было запрошено $2 млрд.

Президентский проект бюджета на следующий финансовый год в ближайшее время поступит в конгресс, где может претерпеть существенные изменения. По завершении принятия поправок проект должен подписать президент США.

27 мая стало известно, что NASA совместно со SpaceX отправят на Международную космическую станцию светящихся в темноте кальмаров и микроскопических беспозвоночных тихоходок. Цель данной миссии — исследование их реакции на пребывание в условиях микрогравитации.

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Страны
США
Компании
NASA
SpaceX
Проекты
МКС
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