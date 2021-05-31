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ТАСС

Власти США запрашивают увеличение бюджета NASA в 2022 году на 6,6%

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Marc Rasmus/imagebroker.com

Директор американского космического ведомства Билл Нельсон уточнил, что речь идет о сумме $24,8 млрд

ВАШИНГТОН, 28 мая. /ТАСС/. Американская администрация запрашивает у Конгресса США $24,8 млрд на деятельность Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в 2022 финансовом году. Об этом сообщил в пятницу на телефонном брифинге для журналистов директор американского космического ведомства Билл Нельсон.

"В бюджетном предложении президента на 2022 год запрошено $24,8 млрд для NASA, это увеличение на 6,6% по сравнению с тем, что было в предыдущем году", - сказал он.

Ранее в интервью информационному агентству UPI он подчеркивал, что бюджет NASA, по его мнению, нужно увеличить на 40% для того, чтобы быстрее реализовать программу возвращения астронавтов на Луну. Соответствующий законопроект о дополнительном финансировании лунной программы в объеме $10 млрд, по его словам, в настоящий момент находится на рассмотрении у американских законодателей.

NASA весной 2019 года объявило, что программа высадки астронавтов на Луне с целью ее освоения, получившая название Artemis, включает три этапа. Первый предусматривает вывод в космос с помощью новой ракеты-носителя Space Launch System корабля Orion, который в непилотируемом режиме совершит несколько витков вокруг Луны и вернется на Землю. Второй - облет естественного спутника Земли уже с экипажем на борту. На третьем этапе - в 2024 году - NASA рассчитывает доставить астронавтов на Луну.

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