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Известия.ru

ВМС США испытали двигатель для гиперзвуковой ракеты

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Источник изображения: Фото: U.S. Defense Department/Elliot Valdez

Военно-морские силы США провели первые огневые испытания двигателя гиперзвуковой ракеты, которая будут использоваться в американской армии. Об этом 27 мая сообщило издание Defense News.

«Данные успешные испытания SRM (Твердотопливного ракетного двигателя. — Ред.) являются важным этапом на пути к проведению следующих совместных — с участием ВМС и армии — летных испытаний, которые состоятся в первом квартале 2022 финансового года», — цитирует СМИ пресс-релиз ВМС США.

Испытания ракеты проводились в штате Юта под управлением программы создания стратегических систем ВМС (Strategic Systems Programs).

Создатель двигателя — корпорация Northrop Grumman, ресурсную поддержку армии в осуществлении разработок осуществляет корпорация Lockheed Martin.

Планируется, что каждый вид войск будет использовать типовую гиперзвуковую ракету, разрабатывая при этом индивидуальные системы вооружения и пусковые установки.

«Первая ступень SRM станет частью нового ускорителя ракеты для этих видов войск и будет объединена с типовым планирующим блоком гиперзвуковой ракеты (Common Hypersonic Glide Body) для создания типовой гиперзвуковой ракеты», — добавляют журналисты.

Ранее, 19 мая, военнослужащие США раскрыли детали нового американского гиперзвукового оружия. Гиперзвуковая ракета дальнего действия или LRHW будет способна развивать скорость, в 17 раз превышающую скорость звука и может поражать цели на расстоянии почти в 2,8 тыс. км.

Ракетный комплекс установят на грузовое шасси. Отмечается, что каждая батарея LRHW будет состоять из операционного центра, который управляет четырьмя пусковыми установками (TEL). Каждый грузовик TEL будет нести по две ракеты LRHW. Анонсировано, что испытания нового ракетного комплекса пройдут в 2023 году.

22 марта контрольно-бюджетное управление американского конгресса (GAO) опубликовало доклад, в котором США признали, что у них недостаточно развитых технологий для создания гиперзвукового оружия. В связи с этим программа его развертывания может быть реализована с большим опозданием.

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Страны
США
Компании
Lockheed-Martin
Northrop Grumman
Проекты
ГЗЛА
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