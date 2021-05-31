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Известия.ru

США предложили Турции альтернативу российским С-400

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Минобороны РФ/Денис Беляев

США предложили Турции альтернативу в вопросе покупки российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом 28 мая заявила заместитель американского госсекретаря Уэнди Шерман.

О какой именно альтернативе идет речь, она не уточнила.

«Приобретение С-400 создает проблему в альянсе НАТО. Мы представили альтернативу, они (Турция. — Ред.) точно знают, что делать. Я надеюсь, что мы сможем найти общий путь», — сказала Шерман в эфире канала CNN TURK.

Шерман также коснулась темы предстоящих переговоров президента США Джо Байдена и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, которые могут состояться 14 июня.

«Президент [Байден] выразит озабоченность по поводу прав человека и демократии, особенно по поводу того, какого пути придерживается Турция», — добавила замгоссекретаря.

24 марта глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу после переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Брюсселе заявил, что Анкара не отказывается от закупленных у России ЗРК С-400, но готова обсуждать с Вашингтоном будущие закупки вооружений.

3 февраля на тот момент помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подчеркнул, что покупка Турцией С-400 подрывает сплоченность и эффективность НАТО. При этом он указал на желание новой американской администрации «выстроить конструктивные связи» между Вашингтоном и Анкарой.

США еще в октябре 2020 года пообещали Турции «серьезные последствия» после испытаний С-400. Ранее по той же причине Вашингтон уже исключил Анкару из программы производства новейших истребителей пятого поколения F-35.


Поставки российских ЗРК С-400 в Анкару начались в середине июня 2019 года, это привело к кризису в отношениях между Турцией и США. Американская администрация неоднократно осуждала приобретение российского вооружения страной НАТО и настаивала на покупке Турцией американских систем.

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