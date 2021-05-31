Шойгу проинспектировал пансион воспитанниц Министерства обороны

Также министр оценил творческий отчет воспитанниц и отметил высокий уровень их театрального искусства

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Глава Минобороны России Сергей Шойгу в пятницу проинспектировал Московский кадетский корпус "Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации".

"В частности, на сцене киноконцертного зала пансиона воспитанницы представили министру обороны и другим гостям театрализованное представление, над которым работали в течение учебного года", - сказано в сообщении Минобороны РФ.

Оценивая творческий отчет воспитанниц, Шойгу отметил высокий уровень их театрального искусства. "Было задорно, весело и невероятно талантливо. Мы, взрослые, откровенно говоря, гордимся, что вы у нас такие есть. Это первая проба, проба очень удачная. Отлично сыграли, отлично спели, отлично станцевали. Все молодцы", - сказал министр по окончании представления.

В дополнительном образовании заняты 100% девочек. Работают более 50 творческих студий, школ и секций, в том числе театральное, хореографическое, вокальное, музыкальное, спортивное, рукоделие, кулинария, журналистика, анимационное, инженерное, литературное творчество и другие.

Воспитанницы пансиона, которые занимаются в театральной студии, на протяжении пяти лет изучают актерское мастерство, посещают лучшие театры страны (Большой, учебный ГИТИС, Вахтангова и др.) и принимают участие в отчетных спектаклях.

"Образовательное пространство пансиона закладывает основы профессионального и жизненного успеха, личностной состоятельности воспитанницы. Пансион предоставляет возможность каждой девочке получить устойчивый опыт интенсивной и добросовестной учебной работы, опыт работы в команде и осмысленной самостоятельной деятельности, опыт творческой самореализации и эффективных взаимодействий", - говорится в пресс-релизе.