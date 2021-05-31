Le Figaro (Франция): Украина критикует НАТО за отказ ускорить ее вступление

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

На Украине обиделись на НАТО за то, что страны-члены не сделали ничего, что позволило бы ускорить ее вступление в альянс. Французы называют желание Украины безумием, которое привело бы к «открытой войне с Россией». Один из читателей подметил: «НАТО же не готова к военному противостоянию с Россией».

26 мая Украина выступила с критикой НАТО и выразила недовольство тем, что организация ничего не сделала для ускорения ее вступления в альянс, несмотря на острую напряженность с Россией, которая сосредоточила у границы десятки тысяч солдат.

Комментарии французских читателей

Yves94

Выводить из себя Россию у ее границ вопреки тому, что было обещано Горбачеву, - плохая идея. Кроме того, Украина, мягко говоря, не славится эффективным руководством. Наверное, у сына Байдена большие должности в украинских компаниях?

Edmond

Но ему (Зеленскому, прим. ред.) ведь уже неоднократно говорили, что НАТО не будет. До этого актера, что, не доходит?

trollhébus

Для вступления Украины и Грузии в НАТО потребовалось бы, чтобы туда вступила и Россия, а таких планов, судя по всему, нет!

José Fonte

Когда Россия осознает, что НАТО была ее единственным шансом на то, чтобы от нее не отгрыз кусок Китай, будет слишком поздно. Ошибка сформированного другой эпохой руководства.

araucaria luxurians

Устав НАТО не допускает вступление страны, которая находится в состоянии конфликта. Ни Грузия, ни Украина никогда не вступят туда, если предварительно не договорятся с Россией о решении проблемы. Украинский президент может сколько угодно возмущаться, но в этом плане еще долго ничего не изменится.

LChet

НАТО - маскарад, посмотрите, что происходит с Турцией. Со вступлениями покончено, все нацелено исключительно на выгоду политиков.

perisco

Тайвань и Украина должны последовать примеру Северной Кореи и ради собственного спокойствия обзавестись ядерным оружием, сохранив демократию. Нам следует помочь им, как это было с Израилем.

Achille

Вступление Украины в НАТО - единственный способ защитить ее от новой агрессии и оккупации Россией. Это необходимо.

anonyme

Украина мечтает освободиться от России. К сожалению, ей не найти спасения со стороны Западной Европы, которая уже обломала зубы. НАТО же не готова к военному противостоянию с Россией.

Danse avec les Loups

Одобрение вступления Украины в НАТО было бы безумием, которое привело бы нас к открытой войне с Россией.

Peponpax

Горбачев согласился на упразднение ОВД в обмен на обещание США не принимать страны Восточного блока в НАТО. Обязательство сразу же было нарушено. Поэтому не стоит удивляться агрессивно-оборонительной позиции России.

Baron de Charlus

Зеленский втайне мечтает о том, что после вступления Украины в НАТО и получения защиты со стороны ее нового альфа-самца США при необходимости силой возьмут под контроль сепаратистскую территорию и просто так вернут их Украине за красивые глаза. Остается только пожелать ему удачи.