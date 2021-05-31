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Российская газета

В США назвали С-500 "убийцей" истребителей-невидимок

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Источник изображения: Дмитрий Виноградов/РИА Новости

Зенитно-ракетный комплекс нового поколения С-500, который вскоре поступит на вооружение российских вооруженных сил, является одним из самых эффективных средств противодействия американским истребителям-невидимкам пятого поколения F-35 Lightning II и F-22 Raptor. Об этом написал обозреватель издания The National Interest Марк Эпископос.

Автор ссылается на совещание в Министерстве обороны РФ, на котором президент России Владимир Путин заявил об успешном завершении испытаний комплексов С-500 и предстоящем начале их поставок в войска.

По словам Эпископоса, новый комплекс "совершеннее своего предшественника С-400 почти во всех отношениях" и обладает целым рядом новых возможностей.

- Оснащенная модернизированными ракетами серии 77Н6, С-500 способна перехватывать гиперзвуковые крылатые ракеты и другие летательные аппараты на скорости свыше 5 Махов. Комплекс может уничтожать баллистические ракеты на расстоянии до 600 километров, одновременно поражая до 10 боеголовок, летящих со скоростью до семи километров в секунду, - пишет обозреватель.

Цитируя заявления разработчиков комплекса, эксперт указывает, что новый ЗРК нейтрализует американское наступательное оружие и превосходит все противовоздушные и противоракетные системы США.

- Из всех новейших образцов российского оружия С-500 является одним из самых прямых и высокоэффективных ответов истребителям-невидимкам пятого поколения, таким как F-35 Lightning II и F-22 Raptor американского производства. "Алмаз-Антей" и российские военные обозреватели с уверенностью говорят, что С-500 с мощной системой наведения на цель и современными сетевыми возможностями может противостоять малозаметным летательным аппаратам, выполненным по технологии "стелс", - отмечает автор.

По мнению Эпископоса, С-500 предназначен не столько для замены комплексов предыдущих поколений, сколько для обеспечения дополнительного уровня эшелонированной сети ПВО России и будет использоваться в сочетании с С-400 и С-300.

- С-500 скорее заполняет уникальную нишу защиты от самых сложных угроз, с которыми Россия столкнется в ближайшие десятилетия, в частности, гиперзвукового оружия и современных истребителей-невидимок с возможностью глубокого проникновения, - заключает обозреватель.


Тимур Алимов

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