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ТАСС

NASA дополнительно нужно $10 млрд для ускорения реализации лунной программы

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Orion
Orion.
Источник изображения: Lockheed Martin

Глава американского космического ведомства Билл Нельсон напомнил, что администрация президента Джо Байдена предлагает Конгрессу выделить на деятельность NASA в 2022 финансовом году $24,7 млрд

ВАШИНГТОН, 28 мая. /ТАСС/. Бюджет Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) нужно увеличить на $10 млрд или на 40% для того, чтобы быстрее реализовать программу возвращения астронавтов на Луну. Такое мнение выразил в пятницу в интервью информационному агентству UPI директор американского космического ведомства Билл Нельсон.

Он напомнил, что администрация президента Джо Байдена предлагает Конгрессу выделить на деятельность NASA в 2022 финансовом году (наступит 1 октября текущего календарного года) $24,7 млрд, но на рассмотрении у законодателей также находится законопроект о дополнительном финансировании лунной программы в объеме $10 млрд. "Они [некоторые члены Конгресса] хотят, чтобы был все же проведен конкурс на разработку лунного посадочного модуля, и я тоже этого хочу. Конкуренция - это всегда хорошо, так как способствует повышению эффективности работы и снижению затрат для нас", - отметил Нельсон.

NASA 16 апреля объявило о заключении контракта на сумму $2,9 млрд на конструирование посадочного модуля только с одной компанией - SpaceX, которая принадлежит Илону Маску, хотя свои заявки подавали еще две - Blue Origin и Dynetics. Объяснило ведомство такое свое решение тем, что располагает ограниченными средствами для претворения в жизнь лунной программы, а предложение SpaceX было самым выгодным - намного дешевле, чем у конкурентов. Blue Origin и Dynetics подали жалобу в контрольно-ревизионный орган Конгресса - Управление по подотчетности правительства, и NASA было вынуждено приостановить реализацию контракта, пока не будет урегулирована данная тяжба.

По мнению Нельсона, выделение дополнительных средств позволит подключить к разработке модуля еще одну компанию. "Я полагаю, что мы получим от Конгресса больше денег на создание посадочного модуля с тем, чтобы развернулась настоящая конкурентная борьба", - заметил глава NASA, вступивший в должность 3 мая.

NASA весной 2019 года объявило, что программа высадки астронавтов на Луне с целью ее освоения, получившая название Artemis, включает три этапа. Первый предусматривает вывод в космос в конце 2021 года с помощью новой ракеты-носителя Space Launch System корабля Orion, который в непилотируемом режиме совершит несколько витков вокруг Луны и вернется на Землю. Второй - облет естественного спутника Земли уже с экипажем на борту, что запланировано на 2023 год. На третьем этапе - в 2024 году - NASA рассчитывает доставить астронавтов на Луну, для чего и потребуется посадочный модуль.

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