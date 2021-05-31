В ЕКА назвали имя первой женщины-командира из Европы на МКС

Командиром Международной космической станции впервые станет женщина из Европы. Астронавт Саманта Кристофоретти возглавит 68-ю экспедицию на МКС. Об этом сообщается в пятницу, 28 мая, на сайте Европейского космического агентства (ЕКА).

Кристофоретти полетит вместе с астронавтами NASA Челлом Линдгреном и Бобом Хайнсом на корабле SpaceX Crew Dragon в 2022 году. Для Кристофоретти предстоящая экспедиция на МКС станет второй по счету.

«Вернуться на МКС, чтобы представить Европу, честь для меня. Я с гордостью принимаю свое назначение на пост командира. С нетерпением жду возможности применить накопленный в космосе и на Земле опыт во главе с очень талантливой командой на орбите», — привели ее слова в ЕКА.

Отмечается, что Кристофоретти станет пятым командиром МКС из Европы.

Первой женщиной-командиром на Международной космической станции стала астронавт из США Пегги Уитсон.

19 апреля источник в ракетно-космической отрасли рассказал, что в 2022 году на МКС полетит единственная женщина, входящая в состав российского отряда космонавтов, Анна Кикина.