Корея присоединилась к американским «новым правилам освоения Луны». И это замечательно

Южная Корея подписала Соглашения «Артемиды» — документ, регламентирующий международные отношения в рамках новой лунной программы США и стран-партнеров. С юридической точки зрения этот акт можно расценивать как еще один шаг в сторону легитимизации альтернативного и более реалистичного подхода к вопросам права в космосе, чем так и не ставший эффективным Лунный договор 1980-х.

Вчера Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) сообщило, что Республика Корея (официальное наименование Южной Кореи) присоединилась к подписантам Соглашения «Артемиды» (Artemis Accords). Страна стала десятым государством — не считая Соединенных Штатов, естественно, — согласным с изложенными в документе принципами освоения космического пространства.

В список входят также Бразилия, Украина, Япония, Объединенные Арабские Эмираты, Люксембург, Канада, Италия, Великобритания и Австралия. То есть как вполне сформировавшиеся космические державы или давние участники международных программ по освоению внеземных просторов, так и страны, только ступающие на этот тернистый, но интересный путь. В любом случае Соглашения «Артемиды» уже одобрило больше компетентных в космонавтике государств, чем многострадальный Лунный договор» И это очень интересная ситуация — как с правовой, так и с политической точки зрения.

Космические закон и порядок…

Первые попытки раздвинуть границы юрисдикции международного права за пределы Земли предпринимали в самом начале так называемой космической гонки в середине XX века. Когда стало понятно, что человечество однозначно имеет все шансы развернуть активную деятельность как минимум на околоземной орбите, появилась необходимость ее как-то урегулировать, хотя бы формально. Так в 1967 году родился знаменитый Договор о космосе (The Outer Space Treaty), а точнее — Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела.

Этот довольно короткий документ из 17 статей подписали и ратифицировали (признали действующим в рамках своей правовой системы) 110 стран, а еще 23 только подписали. Несмотря на громкое название, Договор о космосе по большому счету — просто декларация о добрых намерениях человечества. Он запрещает размещение оружия массового поражения на космических аппаратах, станциях, базах и других небесных телах, а также проведение военных операций, учений и создание укреплений за пределами Земли. Кроме того, в нем сформулирован запрет на объявление других небесных тел (или их частей) собственностью какой-либо страны. Суверенитет государств распространяется только на рукотворные космические объекты.

В общем, за все хорошее и против всего плохого, но никаких санкций за нарушение этих принципов не предусмотрено. Равно как и полностью отсутствует намек на правовое регулирование процессов использования добытых на других небесных телах ресурсов. Поэтому Договор о космосе стал последней успешной попыткой ООН создать универсальную законодательную базу для внеземных операций человечества. Появившийся в 1979 году Договор о Луне, или Соглашение о Луне (The Moon Treaty, Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах), не подписала ни одна космическая держава.

… которые не работают

Произошло это по ряду причин, одна из ключевых — фактический запрет на коммерческую деятельность за счет инопланетных ресурсов. Нет, гелий-3 добывать на Луне никто не запрещает, но вот статья 11 Соглашения о Луне прямо указывает, что прибыль от продажи этого энергоносителя придется разделить между всеми, кто документ подписал. В таком режиме ни один капитализм работать не сможет. И дело даже не столько в гипотетически возможном использовании гелия-3.

В реальности, совсем уж придираясь букве закона, если какая-то страна или отдельная компания будет добывать из лунного льда водород с кислородом для запуска ракет, ей придется внимательно следить, чтобы никакой прибыли в деятельности не возникало. То есть ни туристов свозить, ни коммерческие услуги оказать, даже для государственного заказчика. Понятно, что всегда можно найти какие-то лазейки или обходы этого документа, но проще банально не связываться с тем, что на практике грозит лишней путаницей. Поэтому более чем из двух десятков стран — участниц Соглашения о Луне космическая программа есть только у двух: Франции и Индии (но документ они все равно не ратифицировали).

Внезапное бурное развитие космонавтики в начале XXI века снова подняло на повестку дня вопрос: а что делать с космическим правом? Ответ назревал давно и пришел из США. В 2020 году появились сразу два документа: Соглашения Артемиды и скандальный президентский указ Трампа об использовании космических ресурсов. К первому вернемся чуть позже, а сначала кратко обрисуем вызвавшее много международных возмущений второе политическое высказывание.

Американский ответ

В нескольких абзацах президент США (а точнее, его администрация, но это детали) обрисовал реальное положение дел. Во-первых, никакое Соглашение о Луне не работает и юридической силы не имеет, так что американские компании могут с чистой совестью его игнорировать. Этот документ неэффективен, а отказ от него никак не помешает человечеству безопасно и мирно осваивать внеземные фронтиры. Во-вторых, Соединенные Штаты не считают космическое пространство общемировым достоянием. Американцы имеют полное право эксплуатировать ресурсы на других небесных телах в коммерческих целях.

Анимированный логотип Artemis Accords / ©NASA

Отметим важный момент: этот указ никак не противоречит исходному Договору о космосе. Кроме того, в документе содержался призыв к другим государствам принять участие в новой американской лунной программе. Иными словами, выглядит это, так: «давайте прекращать мямлить о древних идеализированных бумажках, которые все равно никто всерьез принимать не собирается, и начинать работать по ситуации». Конечно, некоторые члены ООН выразили протест и попытались обвинить США в замашках на экспроприацию космоса. Но альтернатив не предложили, да и подписантов Договора о Луне среди протестующих, как ни удивительно, не было.

Зато через несколько месяцев после появления указа Трампа NASA опубликовало Соглашения «Артемиды». Этот документ примечателен сразу по нескольким причинам. Для начала: он базируется на Договоре о космосе, не противоречит ему и развивает его принципы в практической плоскости. Вдобавок он не ограничивает добычу и эксплуатацию внеземных ресурсов в коммерческих целях, а лишь предписывает делать это безопасно для окружающей среды, других подписантов и человечества в целом. Чтобы регулировать деятельность на Луне, предлагается объявлять разумные зоны контроля, в пределах которых определенная страна или компания отвечает за все операции и ей не мешают.

Наконец, Соглашения «Артемиды» не ограничены программой доставки американских астронавтов на Луну в 2020-х. В документе прямо прописано, что он должен стать правовой основой для взаимовыгодного освоения Солнечной системы. Включая экспедиции к Марсу. Теперь «новые правила внеземной деятельности» подписали уже десять стран, среди которых немало реальных участников международной ракетно-космической отрасли. Фактически документ легитимизирован на международном уровне, и произошло это гораздо быстрее, чем даже подписание старого, доброго Договора о космосе.

Замена Saturn V для «новой лунной гонки» — ракета SLS Источник изображения: NASA

Почему это хорошо

Космос во многом потерял романтическую окраску: ракеты нынче летают каждую неделю, а почти все земляне пользуются плодами спутниковых технологий. На околоземную орбиту, помимо государственных организаций, вышли частные компании. И они собираются активно двигаться дальше. Но, чтобы «частники» захотели в какую-то сторону тратить деньги, им необходимо понимать, что вложения «отобьются». Выходов капитала за пределы известного правового мира в истории человечества было немало. Взять хотя бы эпоху великих географических открытий, после которой по всему свету европейцы начали организовывать колонии, где законы, прямо скажем, работали несколько иначе, чем в метрополии.

Из этого следует логичный вывод: с участием частников путей экономического освоения космоса и развития человеческой деятельности в нем может быть два. Первый можно назвать «безудержным весельем», когда никаких правил нет, кроме права первого или сильнейшего. Чем это все закончится, мы уже знаем: колонии, войны, раздрай, миллиарды трупов и полное видоизменение всего общества (несколько раз и далеко не всегда в лучшую сторону). Альтернативный вариант — дать некий правовой базис и пообещать разумно решать возникающие коллизии, превращая их в прецеденты, формирующие законодательную базу.

Если честно, трудно вспомнить, когда второй способ в таких масштабах хоть раз применялся. Но никогда не поздно попробовать, тем более что прогресс не остановить. А по-детски наивный Договор о Луне с его почти коммунистическим распределением благ никто в обозримом будущем ратифицировать не собирается. Даже самые ярые противники американского влияния на мир. Потому что тогда либо придется почти полностью отказаться от своей космонавтики (лишь бы для галочки участвовать в международных проектах) и паразитировать на доле от общей прибыли (если она вообще будет), либо делиться самим, и не так, как хочется, а как предписывает распределение ООН — в пользу самых слаборазвитых стран. Безвозмездно.

Понятное дело, утопии быть не может. Так что создание Соглашений «Артемиды» — замечательная инициатива. Она реализована вовремя, актуальна, позволяет работать прямо сейчас, а не ждать еще несколько десятилетий, пока в ООН получится достигнуть консенсуса. К тому же другого эффективного правового базиса космической деятельности у человечества уже не будет. Учитывая скорость международного принятия этого документа, создать ему альтернативу навряд ли кто-то успеет. И даже если она будет, ее успех сомнителен, разве что страны-аутсайдеры к такому договору присоединятся, «лишь бы не с американцами». А тем, кто собирается в XXI веке активно осваивать космос так или иначе придется присоединиться к Artemis Accords.