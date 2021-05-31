Роботы для уличных боев: повысит ли беспилотная бронетехника возможности армии

УВЗ начал создание опытных образцов робота «Штурм» для городских боев

Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (УВЗ) начала создавать первые опытные образцы тяжелого ударного робототехнического комплекса «Штурм», предназначенного для боя в городе. Производитель заявляет, что разработка должна резко повысить боевые возможности Сухопутных войск. Однако в военных кругах есть сомнения в ее практичности.

Основное назначение комплекса «Штурм», как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники в ОПК, заключается в выявлении и подавлении долговременных огневых точек, уничтожении живой силы противника, в первую очередь противотанковых расчетов, представляющих для бронетехники в городе особую опасность.

«Комплексная целевая программа Минобороны «Создание перспективной военной робототехники» предусматривает разработку дистанционно-управляемых и автономных наземных ударных роботов (робототехнических комплексов - РТК) тяжелой категории по массе. Варианты их использования описаны в «Концепции применения робототехнических комплексов военного назначения», - рассказал «Газете.Ru» главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

На XXI конференции «Оборона и безопасность» в 2018 году представители Минобороны впервые сообщили о проведении научно-исследовательской работы (НИР) «Штурм» по созданию автоматизированной системы наземных робототехнических комплексов тяжелого класса для Сухопутных войск, которые предназначены для решения различных боевых задач, в том числе для штурма обороны противника.

«Одновременно проводилась НИР «Группировка» по созданию интеллектуальных систем автономного движения и группового управления для наземных РТК среднего и тяжелого класса», - пояснил Виктор Мураховский.

Как рассказал собеседник издания, в дальнейшем по результатам НИР была задана опытно-конструкторская работа «Штурм», головным исполнителем которой стал НПК «Уралвагонзавод».

В качестве платформы РТК тяжелого класса для различных систем вооружения и пункта управления был выбран относительно недорогой, надежный, хорошо защищенный и подвижный вариант - танк Т-72.

По результатам НИР признали целесообразным использовать уже отработанные варианты вооружения (РПО-2 «Шмель-М», 30-мм автоматические пушки, термобарические 220-мм НУРС от ТОС «Солнцепек»), создать штурмовое орудие умеренной баллистики с укороченным стволом на основе 125-мм танковой пушки 2А46. В перспективе не исключается создание штурмового орудия на основе 152-мм танковой пушки 2А82.

«Систему управления огнем (СУО) создают на основе уже отработанных вариантов по СУО танков Т-90М и новых интеллектуальных элементов СУО танка Т-14 «Армата», которые могут распознавать различные типы целей и самостоятельно решать огневые задачи. Система дистанционного управления движением, комплексом в целом включает как уже проверенные ранее в других РТК компоненты, так и вновь разрабатываемые. Например, для обеспечения автоматического движения в колонне, прокладки маршрутов, оценки проходимости местности, возможности преодоления естественных препятствий, инженерных заграждений, необходимы датчики различных диапазонов (ультразвуковой, видимый и инфракрасные диапазоны). А также комплексная всеракурсная система технического зрения и система искусственного интеллекта на основе обучаемых нейросетей, способная адекватно оценивать обстановку и принимать целесообразные решения», - рассказал Виктор Мураховский.

По словам эксперта, РТК тяжелого класса станут одним из элементов комплекта вооружения Сухопутных войск в ближайшее время.

Возможно, боевые и обеспечивающие наземные РТК будут сконцентрированы в так называемых «роботизированных» ротах полков (бригад) общевойсковых соединений Сухопутных войск. Это облегчит их внедрение в практику боевой подготовки войск, интеграцию в боевые порядки, освоение форм и способов боевого применения.

В то же время экс-начальник штаба Ленинградского военного округа генерал-полковник Сергей Кизюн настроен не столь оптимистично по поводу новинки.

«Пока весьма сложно сказать, будет ли тяжелый ударный робототехнический комплекс «Штурм» по огневой производительности превосходить обитаемые боевые бронированные машины. Пока нет ясного ответа, чем это оружие будет отличаться от оружия обитаемого и в чем их принципиальная разница, что оно принесет на поле боя нового», - рассказал «Газете.Ru» экс-начальник штаба Ленинградского военного округа генерал-полковник Сергей Кизюн.

По его словам, радиоуправляемыми танками начали заниматься в СССР еще со времен советско-финской войны.

"И где они сейчас? Почему о них ничего не слышно? Почему это направление не получило должного развития? А ведь вопрос сбережения кадров танковых войск стоял во все времена достаточно остро - вплоть до того, что во время Великой Отечественной войны танкистов после лечения в госпиталях было запрещено отправлять в любые другие части, кроме танковых и механизированных бригад. Ведь подготовить квалифицированный экипаж боевой машины - механика, наводчика, командира танка - процесс достаточно непростой», - отметил Кизюн.

Кроме того, по мнению генерала, подобные робототехнические комплексы не могут быть полностью безэкипажными.

"Возникает множество практических вопросов - кто и как будет грузить эту технику на железнодорожные платформы при необходимости совершения передислокаций, как перегонять робототехнические комплексы на большие дистанции, как подходить к району боевого применения (в радио режиме идти, что ли?), кто будет заправлять эти машины горючим, боеприпасами, ремонтировать и осуществлять техническое обслуживание. Кто, наконец, в исходном районе подготовит инженерные укрытия для этих машин", - недоумевает Кизюн.

«По факту получается, что подразделения будут смешанные, с немалым количеством личного состава. Да и как бы в итоге не вышло, что численность робототехнических подразделений станет больше, чем штатных танковых рот и батальонов", - добавил генерал.

"К примеру, если делать мотострелковую роту на основе робототехнических комплексов на базе боевых машин пехоты, то в составе этой роты должен быть однозначно обычный мотострелковый взвод, который будет осуществлять охрану и оборону, подвоз материальных средств. В конце концов, он почистит и помоет машины. Не учитывать эти вопросы в практической деятельности войск никак не получится», - резюмировал генерал-полковник Сергей Кизюн.

Михаил Ходаренок