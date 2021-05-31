Роботы для уличных боев: повысит ли беспилотная бронетехника возможности армии

УВЗ начал создание опытных образцов робота «Штурм» для городских боев
Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (УВЗ) начала создавать первые опытные образцы тяжелого ударного робототехнического комплекса «Штурм», предназначенного для боя в городе. Производитель заявляет, что разработка должна резко повысить боевые возможности Сухопутных войск. Однако в военных кругах есть сомнения в ее практичности.
Основное назначение комплекса «Штурм», как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники в ОПК, заключается в выявлении и подавлении долговременных огневых точек, уничтожении живой силы противника, в первую очередь противотанковых расчетов, представляющих для бронетехники в городе особую опасность.
«Комплексная целевая программа Минобороны «Создание перспективной военной робототехники» предусматривает разработку дистанционно-управляемых и автономных наземных ударных роботов (робототехнических комплексов - РТК) тяжелой категории по массе. Варианты их использования описаны в «Концепции применения робототехнических комплексов военного назначения», - рассказал «Газете.Ru» главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.
На XXI конференции «Оборона и безопасность» в 2018 году представители Минобороны впервые сообщили о проведении научно-исследовательской работы (НИР) «Штурм» по созданию автоматизированной системы наземных робототехнических комплексов тяжелого класса для Сухопутных войск, которые предназначены для решения различных боевых задач, в том числе для штурма обороны противника.
«Одновременно проводилась НИР «Группировка» по созданию интеллектуальных систем автономного движения и группового управления для наземных РТК среднего и тяжелого класса», - пояснил Виктор Мураховский.
Как рассказал собеседник издания, в дальнейшем по результатам НИР была задана опытно-конструкторская работа «Штурм», головным исполнителем которой стал НПК «Уралвагонзавод».
По результатам НИР признали целесообразным использовать уже отработанные варианты вооружения (РПО-2 «Шмель-М», 30-мм автоматические пушки, термобарические 220-мм НУРС от ТОС «Солнцепек»), создать штурмовое орудие умеренной баллистики с укороченным стволом на основе 125-мм танковой пушки 2А46. В перспективе не исключается создание штурмового орудия на основе 152-мм танковой пушки 2А82.
«Систему управления огнем (СУО) создают на основе уже отработанных вариантов по СУО танков Т-90М и новых интеллектуальных элементов СУО танка Т-14 «Армата», которые могут распознавать различные типы целей и самостоятельно решать огневые задачи. Система дистанционного управления движением, комплексом в целом включает как уже проверенные ранее в других РТК компоненты, так и вновь разрабатываемые. Например, для обеспечения автоматического движения в колонне, прокладки маршрутов, оценки проходимости местности, возможности преодоления естественных препятствий, инженерных заграждений, необходимы датчики различных диапазонов (ультразвуковой, видимый и инфракрасные диапазоны). А также комплексная всеракурсная система технического зрения и система искусственного интеллекта на основе обучаемых нейросетей, способная адекватно оценивать обстановку и принимать целесообразные решения», - рассказал Виктор Мураховский.
Возможно, боевые и обеспечивающие наземные РТК будут сконцентрированы в так называемых «роботизированных» ротах полков (бригад) общевойсковых соединений Сухопутных войск. Это облегчит их внедрение в практику боевой подготовки войск, интеграцию в боевые порядки, освоение форм и способов боевого применения.
В то же время экс-начальник штаба Ленинградского военного округа генерал-полковник Сергей Кизюн настроен не столь оптимистично по поводу новинки.
По его словам, радиоуправляемыми танками начали заниматься в СССР еще со времен советско-финской войны.
"И где они сейчас? Почему о них ничего не слышно? Почему это направление не получило должного развития? А ведь вопрос сбережения кадров танковых войск стоял во все времена достаточно остро - вплоть до того, что во время Великой Отечественной войны танкистов после лечения в госпиталях было запрещено отправлять в любые другие части, кроме танковых и механизированных бригад. Ведь подготовить квалифицированный экипаж боевой машины - механика, наводчика, командира танка - процесс достаточно непростой», - отметил Кизюн.
Кроме того, по мнению генерала, подобные робототехнические комплексы не могут быть полностью безэкипажными.
"Возникает множество практических вопросов - кто и как будет грузить эту технику на железнодорожные платформы при необходимости совершения передислокаций, как перегонять робототехнические комплексы на большие дистанции, как подходить к району боевого применения (в радио режиме идти, что ли?), кто будет заправлять эти машины горючим, боеприпасами, ремонтировать и осуществлять техническое обслуживание. Кто, наконец, в исходном районе подготовит инженерные укрытия для этих машин", - недоумевает Кизюн.
"К примеру, если делать мотострелковую роту на основе робототехнических комплексов на базе боевых машин пехоты, то в составе этой роты должен быть однозначно обычный мотострелковый взвод, который будет осуществлять охрану и оборону, подвоз материальных средств. В конце концов, он почистит и помоет машины. Не учитывать эти вопросы в практической деятельности войск никак не получится», - резюмировал генерал-полковник Сергей Кизюн.
Михаил Ходаренок