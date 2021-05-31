На встрече глав Минобороны РФ и Армении обсуждалась ситуация на армяно-азербайджанской границе, сообщают в Ереване

Стороны рассмотрели возможные варианты развязки ситуации и договорились о необходимых шагах

Ереван. 28 мая. ИНТЕРФАКС - И.о. министра обороны Армении Вагаршак Арутюнян обсудил с главой Минобороны России Сергеем Шойгу на встрече в пятницу в Москве возможные варианты развязки ситуации на армяно-азербайджанской границе.

"Вагаршак Арутюнян представил Сергею Шойгу детали проникновения подразделений ВС Азербайджана на территорию Армении и предпринимаемые ВС Армении действия", - сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

Согласно сообщению, Арутюнян назвал "абсолютно неприемлемыми" провокации азербайджанских военных под предлогом "уточнения границ", подчеркнув, что "азербайджанские подразделения должны немедленно покинуть суверенную территорию Армении".

"Стороны рассмотрели возможные варианты развязки ситуации и договорились о необходимых шагах", - информирует пресс-служба.

На встрече были обсуждены вопросы деятельности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе, двустороннего армяно-российского военного сотрудничества.

12-13 мая подразделения армии Азербайджана вошли на территорию Армении в Сюникской и Гегаркуникской областях. Армения в связи с этим обратилась в ОДКБ. Пашинян также обратился к президенту России с просьбой о военном содействии.

Утром в четверг шестеро армянских военнослужащих были взяты в плен Азербайджаном в Гегаркуникской области Армении.

Накануне и.о. премьера Армении Никол Пашинян предложил Азербайджану развести подразделения вооруженных сил двух стран от границы и разместить там международных наблюдателей. "Предлагаю мирный вариант решения проблемы на армяно-азербайджанской границе: Армения и Азербайджан зеркальным методом отводят свои вооруженные подразделения от границы, войска возвращаются в места постоянной дислокации. Вместо этого здесь размещаются международные наблюдатели - Россия или другие страны, представляющие сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Франция, США)", - сказал Пашинян на заседании Совета безопасности Армении.

По его словам, размещение международных наблюдателей необходимо, чтобы стороны были уверены в выполнении договоренности.

"Речь идет об участках от Сотка (Гегаркуникская область на востоке Армении - ИФ) до Хознавара (Сюникская область на юге Армении - ИФ). После этого под эгидой международного сообщества должна начаться работа по уточнению приграничных пунктов. В этом процессе также должны быть задействованы Россия или страны, представляющие сопредседателей Минской группы ОБСЕ", - отметил Пашинян.