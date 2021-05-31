Войти
ТАСС

СМИ: Иран планирует запустить несколько спутников собственного производства

475
0
0
Иранская ракета-носитель "Qased"
Иранская ракета-носитель "Qased".
Источник изображения: https://en.mehrnews.com/

По данным агентства IRNA, прежде всего речь идет о запуске спутников на низкую околоземную орбиту Земли - от 160 до 2 тыс. км

ТЕГЕРАН, 28 мая. /ТАСС/. Власти Ирана работают над несколькими спутниками отечественного производства, пять из которых планируется запустить в ближайшее время. Об этом сообщает в пятницу агентство IRNA.

Прежде всего речь идет о запуске спутников на низкую околоземную орбиту Земли - от 160 до 2 тыс. км. Для этой цели работа ведется над спутниками "Нахид-1", "Нахид-2", "Симорг", "Толо", "Зульдженах", "Парс-1" и "Зафар-2".

Кроме того, разрабатываются аппараты, которые планируется вывести на солнечно-синхронную орбиту Земли (около 800 км). Также в ближайшие планы властей Ирана входит запуск спутника на высоту 36 тыс. км, то есть на геосинхронную орбиту.

Запуск ряда спутников возможен до окончания президентских полномочий Хасана Роухани, которые истекают в конце августа 2021 года.

6 февраля 2020 года глава Иранского космического агентства Мортеза Барари заявил, что Тегеран обладает технологией создания носителей третьего поколения. По его словам, после 2023 года Иран сможет при помощи ракеты "Соруш" выводить спутники на высоту 36 тыс. км, то есть на геосинхронную орбиту.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Проекты
2020-й год
Похожие новости
12.04.2019
Египет не пойдет в "арабское НАТО"
25.02.2019
Китай будет бить Америку сверху
27.06.2013
Российская армия стремительно вооружается
08.04.2013
ПРО США: "реструктуризация", но не в интересах России
20.02.2013
Западные СМИ: Владимир Путин хочет новый дальний бомбардировщик и много БПЛА
26.12.2012
Главные военные события года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.05 14:55
  • 4
Снова о якобы "генеральских званиях" гражданских служащих Министерства обороны
  • 31.05 14:52
  • 1
Посол Афганистана заявил о готовности Кабула покупать военную технику у России
  • 31.05 13:42
  • 69
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 31.05 12:33
  • 0
В России начали разработку бронеавтомобиля на дистанционном управлении
  • 31.05 10:12
  • 2
Разные калибры: РФ делает ставку на высокоточное оружие большой дальности
  • 31.05 09:14
  • 41
Россия намерена создать новый однодвигательный истребитель
  • 30.05 21:43
  • 7
Путин заявил о завершении испытаний самолета Ил-112В
  • 30.05 21:10
  • 47
Как создать серию крупных авианосцев для ВМФ России
  • 30.05 20:18
  • 29
«Хризантема» против гусениц: западные рубежи укрепит «убийца танков»
  • 30.05 16:01
  • 14
"Вандализм - это отношение к "Бурану": граффитчики привлекли внимание к брошенному кораблю
  • 30.05 05:53
  • 19
В России завершились испытания усовершенствованных ракет "Вихрь"
  • 29.05 18:04
  • 6
Россия показала испытания смертоносного «Маркера»
  • 29.05 17:30
  • 2
Малогабаритный бронеавтомобиль «Наёмник»
  • 29.05 10:23
  • 5
Путин сообщил о нехватке военно-транспортных самолетов у Минобороны
  • 29.05 09:25
  • 139
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году