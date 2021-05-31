«Золотая орда» атакует с неба

«Умное оружие» — пройденный этап, будущее за «думающими» боеприпасами. Вчера, 27 мая, портал airforcemag.com сообщил о том, что ВВС США провели третий этап испытаний в рамках программы Horde («Золотая Орда»).

Новое испытание включало в себя задействование шести бомб SDB с двух истребителей F-16. После сброса боеприпасы обменялись между собой данными, распределив цели согласно заданным параметрам. Но уже в процессе полета получили обновленные приоритеты от наземной станции, а затем самостоятельно разделили между собой новые и ранее обозначенные цели, успешно поразив их.

Сброс бомб GBU-39/B SDB с истребителя F-16 Источник изображения: airforcemag.com

По словам генерал-майора Хизер Л. Прингл, руководителя исследовательской лаборатории ВВС США, использование бомб с программным обеспечением Golden Horde и каналами связи, дает военным такой же технологический скачек, как в свое время дало появление боеприпасов с лазерным наведением. Программа Golden Horde является частью масштабного проекта Vanguard, в рамках которого создается «думающее» оружие, способное действовать с минимальным вовлечением человека. В дальнейшем на базе этих разработок в США намерены создать среду цифрового оружия под названием «Колизей» (Colosseum).