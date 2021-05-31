Войти
WarSpot

«Золотая орда» атакует с неба

582
0
0

«Умное оружие» — пройденный этап, будущее за «думающими» боеприпасами. Вчера, 27 мая, портал airforcemag.com сообщил о том, что ВВС США провели третий этап испытаний в рамках программы Horde («Золотая Орда»).

Новое испытание включало в себя задействование шести бомб SDB с двух истребителей F-16. После сброса боеприпасы обменялись между собой данными, распределив цели согласно заданным параметрам. Но уже в процессе полета получили обновленные приоритеты от наземной станции, а затем самостоятельно разделили между собой новые и ранее обозначенные цели, успешно поразив их.

Сброс бомб GBU-39/B SDB с истребителя F-16

Источник изображения: airforcemag.com

По словам генерал-майора Хизер Л. Прингл, руководителя исследовательской лаборатории ВВС США, использование бомб с программным обеспечением Golden Horde и каналами связи, дает военным такой же технологический скачек, как в свое время дало появление боеприпасов с лазерным наведением. Программа Golden Horde является частью масштабного проекта Vanguard, в рамках которого создается «думающее» оружие, способное действовать с минимальным вовлечением человека. В дальнейшем на базе этих разработок в США намерены создать среду цифрового оружия под названием «Колизей» (Colosseum).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-16
Похожие новости
12.11.2018
Ядерный привет
01.09.2017
В тендере Минобороны Индии по закупке однодвигательных истребителей примут участие F-16 Блок.70 и "Грипен-E"
15.12.2016
Израиль будет доминировать в небе
20.12.2011
Филиппины попросили у США истребители F-16 в подарок
19.12.2011
Конгресс США сократил поставку истребителей Оману
31.08.2007
МиГом в тендер. В Индии объявлено о начале конкурса по выбору нового истребителя для своих ВВС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.05 14:55
  • 4
Снова о якобы "генеральских званиях" гражданских служащих Министерства обороны
  • 31.05 14:52
  • 1
Посол Афганистана заявил о готовности Кабула покупать военную технику у России
  • 31.05 13:42
  • 69
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 31.05 12:33
  • 0
В России начали разработку бронеавтомобиля на дистанционном управлении
  • 31.05 10:12
  • 2
Разные калибры: РФ делает ставку на высокоточное оружие большой дальности
  • 31.05 09:14
  • 41
Россия намерена создать новый однодвигательный истребитель
  • 30.05 21:43
  • 7
Путин заявил о завершении испытаний самолета Ил-112В
  • 30.05 21:10
  • 47
Как создать серию крупных авианосцев для ВМФ России
  • 30.05 20:18
  • 29
«Хризантема» против гусениц: западные рубежи укрепит «убийца танков»
  • 30.05 16:01
  • 14
"Вандализм - это отношение к "Бурану": граффитчики привлекли внимание к брошенному кораблю
  • 30.05 05:53
  • 19
В России завершились испытания усовершенствованных ракет "Вихрь"
  • 29.05 18:04
  • 6
Россия показала испытания смертоносного «Маркера»
  • 29.05 17:30
  • 2
Малогабаритный бронеавтомобиль «Наёмник»
  • 29.05 10:23
  • 5
Путин сообщил о нехватке военно-транспортных самолетов у Минобороны
  • 29.05 09:25
  • 139
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году