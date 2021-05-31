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Российская газета

Модернизированные при помощи России Т-72 показали на учениях в Алжире

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Источник изображения: Минобороны Алжира / https://www.mdn.dz

На учениях в Алжире продемонстрировали модернизированные при помощи России Т-72.

В настоящее время армия этого североафриканского государства наряду с современными Т-90СА продолжает эксплуатацию более 300 боевых машин данной модели. Они зарекомендовали себя как простые и надежные танки.

Однако большая часть из них приобретались еще в 80-е годы, и в новом веке по некоторым характеристикам значительно устарела. Например, установленные прицелы не обладают достаточной точностью и имеют значительные ограничения для действий в ночных условиях.

Поэтому на обновленных образцах устанавливают многоканальные прицелы "Сосна-У" со встроенным тепловизором, которые позволяют в темное время суток воевать почти также эффективно как днем. При этом являвшиеся ранее основными ТПД-1К не демонтировали, а оставили в качестве резервных.

Кроме того, появилась возможность применения пушками управляемых боеприпасов, способных поражать цели на дальности более 5000 метров.

Также командиры экипажей получили прицелы ТКН-4С, позволяющие дублировать действия наводчика-оператора. Механиков-водителей снабдили новыми приборами ТВН-5.

Защищенность танков повышается за счет установки датчиков, фиксирующих лазерное облучение, и оборудования для создания аэрозольных завес. Внедрены более совершенные средства связи.

В таком облике Т-72 еще долгие годы могут конкурировать с другими современные танками.



Алексей Брусилов

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  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
Россия
Продукция
Т-72
Т-90 "Владимир"
Проекты
Военные учения
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