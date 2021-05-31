Вертолет Ми-26 перевез в Гатчину истребитель Су-27

Вертолет Ми-26 успешно транспортировал истребитель Су-27 из Пушкина в Гатчину, на территорию 442-го военного госпиталя, где он станет памятным экспонатом, сообщает пресс-служба ЗВО.

Истребитель отслужил свой срок, а потому самолет превратят в музей. Транспортировать его решили с помощью тяжелого транспортного вертолета Ми-26. Самолет разместили на воздушной подвеске.

Полет осуществлялся на высоте 150-200 метров, скорость составляла 100-150 километров в час. Маршрут был проложен вдали от населенных пунктов.

В пресс-службе ЗВО отмечают, что главная сложность таких полетов заключается в том, чтобы не допустить раскачивания груза. Пилот справился с этой задачей, истребитель был доставлен в пункт назначения без происшествий.

Вера Черенева