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Под килем Баренцево море

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Источник изображения: vpk-news.ru

В Баренцевом море в полигонах боевой подготовки тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРКР) Северного флота «Пётр Великий», взаимодействуя с самолётами и вертолётами армии ВВС и ПВО, приступил к выполнению учебно-боевых задач.

На первом этапе учебного мероприятия была проверена работа радиотехнических средств вооружения корабля в различных режимах работы по обнаружению и сопровождению воздушных целей. Роль воздушной цели выполнял противолодочный самолёт Ил-38.

Затем экипаж отработал взаимодействие с противолодочными вертолётами Ка-27 по поиску подводных лодок противника.

В течение ближайшего времени с экипажем крейсера «Пётр Великий» пройдет ряд учений по противолодочной и противовоздушной обороне, в ходе которых будут выполнены учебно-боевые упражнения с практическим применением оружия, сказали в пресс-службе СФ.

ТАРКР «Пётр Великий» – это самый большой в мире неавианосный ударный боевой корабль, оснащённый ядерной энергетической установкой. Он предназначен для поражения крупных надводных целей и для обеспечения комплексной противовоздушной и противолодочной обороны.

Крейсер «Пётр Великий» оснащён крылатыми ракетами «Гранит», корабельными комплексами противовоздушной обороны, зенитно-ракетным, артиллерийским и противолодочным вооружением.

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Продукция
Гранит
Ил-38
Ка-27
Пётр Великий
Проекты
Военные учения
СФ
Ядерный щит
ЯЭУ
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