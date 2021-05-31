Ходовые испытания АПЛ "Новосибирск" начнутся в июне

Атомная субмарина "Новосибирск" выйдет на заводские ходовые испытания в конце июня, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

- Затем кораблю предстоят государственные испытания, в ходе которых он выстрелит ракетами "Калибр" и "Оникс". Передача лодки ВМФ планируется в конце 2021 года, - рассказал собеседник агентства.

Многофункциональный подводный крейсер "Новосибирск" - третья субмарина, построенная на Севмаше по модернизированному проекту "Ясень-М". Богатый арсенал ракет и торпед позволяет кораблю эффективно бороться с надводными, подводными и сухопутными целями. Головная подлодка "Северодвинск" принимает участие в испытаниях гиперзвуковых ракет "Циркон", первая серийная АПЛ "Казань" передана флоту 7 мая. В постройке находятся еще семь кораблей проекта.

Антон Валагин