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Российская газета

Сергей Шойгу поздравил юнармейцев с 5-летием движения

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Источник изображения: vpk-news.ru

В пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу открыл Всероссийский юнармейский форум "Дай пять!". Он приурочен к пятилетию молодежного военно-патриотического движения и проходит на базе учебно-методического центра "Авангард".

Прежде всего глава военного ведомства зачитал юнармейцам приветствие президента РФ Владимира Путина. Министр также напомнил, что за пять лет Юнармия стала одним из самых массовых и авторитетных молодежных движений страны, насчитывающим 810 тысяч участников. "Почти ни одно значимое мероприятие, как министерства обороны, так и субъектов Российской Федерации не проходит без вашего участия. Более 2,5 тысячи юнармейцев поступили в военно-учебные заведения, выбрали для себя профессию защищать Родину", - сказал Шойгу.



Он напомнил, что юнармейцы задействованы в работе по увековечению памяти защитников Отечества и возрождению традиций тимуровского движения. Они участвуют в парадах Победы и конкурсах Армейских международных игр. Благодаря участникам движения имена более 300 тысяч фронтовиков пополнили мемориал "Дорога памяти". Там хранятся данные обо всех участниках Великой Отечественной войны, независимо от их государственной принадлежности - таковых насчитывается 34 миллиона.

"Юнармейцами покорен Северный полюс и Эльбрус, исследованы культурные и природные памятники островов Финского залива, Большой Курильской гряды, курганы Тывы, исторические объекты Крыма и другие удивительные места нашей необъятной Родины", - перечислил Сергей Шойгу различные заслуги участников движения.

Всероссийский молодежный форум "Дай пять", который продлится три дня, собрал более полутысячи юнармейцев из 85 регионов России - от Калининграда до Камчатки. Им есть чем поделиться друг с другом. К примеру, ребята из ульяновской школы юного техника "Юнтех" собираются представить на выставке "Армия-2021" свой уникальный беспилотник с изменяемым профилем крыла.

По словам Артема Гирского, такая конструкция позволяет изменять летные характеристики дрона прямо в небе и не требует наличия предкрылков, элеронов и закрылков. "Этот беспилотник пока что будет создан лишь с целью демонстрации возможностей уникального инновационного крыла", - пояснил юнармеец. Если испытания увенчаются успехом, то можно будет думать о возможном внедрении этого крыла в конструкцию военных и гражданских дронов.

Важно отметить, что ульяновское отделение Юнармии оборудовано по последнему слову техники, что и позволяет создавать ребятам такие сложные изделия. "Мы обладаем большим количеством 3D-принтеров, также у нас есть несколько станков для лазерной резьбы и гравировки, шлифовальные станки, станки для работ по дереву и станки для сверления", - поделился Артем Гирский.

Что же касается учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард", где организован форум "Дай пять!", то его директор Дарья Борисова рассказала, что свыше 15 тысяч юнармейцев из Москвы и Московской области прошли там курс начальной военной подготовки. "В ходе сборов, которые длятся пять дней, старшеклассники осваивают общую программу по строевой, огневой, тактической, медицинской и физической подготовке, а также узкоспециализированные занятия в соответствии с родами и видами войск", - отметила Борисова.

По ее словам, в "Авангарде" ребята тренируются прыгать с парашютом, стрелять из оружия в мультимедийном, практическом и пневматическом тирах, управлять автомобильной техникой, конструировать и программировать роботов, моделировать условия боя с помощью VR - технологий. "Материальная база центра позволяет курсантам максимально прокачать все навыки и умения по начальной военной подготовке", - подытожила Дарья Борисова.


Юрий Гаврилов

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