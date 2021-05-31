Войти
РИА Новости

Военный эксперт рассказал об особенностях тяжелого робота "Штурм"

499
0
0
Противотанковый ракетный комплекс "Штурм-С"
Противотанковый ракетный комплекс "Штурм-С".
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

В России начали создавать первые опытные образцы тяжелого ударного робототехнического комплекса "Штурм", предназначенного для боя в городе. В эфире радио Sputnik полковник в отставке Виктор Литовкин отметил возможности боевой машины.

В России начали создавать первые опытные образцы тяжелого ударного робототехнического комплекса "Штурм".

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе, разработкой занимается научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ).

"В частности, создается подвижный пункт управления боевыми машинами комплекса и сами машины с разными боевыми модулями, включая модуль со 125-миллиметровым гладкоствольным укороченным орудием. Все машины комплекса строятся на шасси танка Т-72Б3", – сказал один из собеседников агентства.

Другие модели будут включать блок реактивных огнеметов "Шмель", спаренные 30-миллиметровые автоматические пушки, блок 220-миллиметровых термобарических неуправляемых реактивных снарядов. При этом сами боевые машины комплекса "Штурм" будут иметь высокий уровень защиты от противотанковых средств противника.

В эфире радио Sputnik военный обозреватель, полковник в отставке

Виктор Литовкин объяснил, для чего используется укороченное орудие.

"Укороченный ствол нужен для того, чтобы вести огонь в городских кварталах в борьбе с террористами. А это очень сложная задача для любой армии. Если террористы захватят какой-то городской район, то с длинным стволом очень сложно выполнять задачу, развернуться такому танку сложно в тесных улочках. Поэтому надо создавать такие машины – роботы", – сказал Виктор Литовкин.

По его словам, "Штурм" пополнит линейку российских робототехнических комплексов.

"У нас есть роботы разминирования и постановки мин, роботы разграждения, роботы, которые могут вести боевые действия в открытом пространстве. Эти роботы неоднократно демонстрировались, в том числе на параде на Красной площади – это "Уран-6", "Уран-9", "Уран-14". Новый робот "Штурм" – универсальный, боевой блок на башню можно будет ставить любой, например, с 125-миллиметровым орудием, то есть для мощного снаряда. Или, например, с орудием для борьбы с беспилотниками. Главное, что эти роботы будут управляться радиотехническими средствами и будут находиться под контролем человека на достаточно приличном расстоянии. Роботы и создаются для того, чтобы сохранить человеческие жизни, но в то же время эффективно выполнить боевую задачу по борьбе с противниками. Это могут быть регулярные войска, и могут быть террористы", – объяснил Виктор Литовкин.
Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Т-72
Т-72Б
Уран-6
Уран-9
Штурм
Компании
Уралвагонзавод
Проекты
БПЛА
Робот
РТК
Похожие новости
31.05.2021
Источники: Россия начала строить крупных боевых роботов, сравнимых по огневой мощи с танками и БМПТ
30.12.2020
Какое оружие получила российская армия в 2020 году
24.06.2019
Форум "Армия-2019" за несколько дней до открытия
09.08.2018
УВЗ начал работу над танком-роботом на альтернативном «Армате» шасси Т-72
28.08.2017
Бронетанковый дебют "Армии-2017": итоги оружейного форума
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.05 14:55
  • 4
Снова о якобы "генеральских званиях" гражданских служащих Министерства обороны
  • 31.05 14:52
  • 1
Посол Афганистана заявил о готовности Кабула покупать военную технику у России
  • 31.05 13:42
  • 69
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 31.05 12:33
  • 0
В России начали разработку бронеавтомобиля на дистанционном управлении
  • 31.05 10:12
  • 2
Разные калибры: РФ делает ставку на высокоточное оружие большой дальности
  • 31.05 09:14
  • 41
Россия намерена создать новый однодвигательный истребитель
  • 30.05 21:43
  • 7
Путин заявил о завершении испытаний самолета Ил-112В
  • 30.05 21:10
  • 47
Как создать серию крупных авианосцев для ВМФ России
  • 30.05 20:18
  • 29
«Хризантема» против гусениц: западные рубежи укрепит «убийца танков»
  • 30.05 16:01
  • 14
"Вандализм - это отношение к "Бурану": граффитчики привлекли внимание к брошенному кораблю
  • 30.05 05:53
  • 19
В России завершились испытания усовершенствованных ракет "Вихрь"
  • 29.05 18:04
  • 6
Россия показала испытания смертоносного «Маркера»
  • 29.05 17:30
  • 2
Малогабаритный бронеавтомобиль «Наёмник»
  • 29.05 10:23
  • 5
Путин сообщил о нехватке военно-транспортных самолетов у Минобороны
  • 29.05 09:25
  • 139
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году