Военный эксперт рассказал об особенностях тяжелого робота "Штурм"

В России начали создавать первые опытные образцы тяжелого ударного робототехнического комплекса "Штурм", предназначенного для боя в городе. В эфире радио Sputnik полковник в отставке Виктор Литовкин отметил возможности боевой машины.
В России начали создавать первые опытные образцы тяжелого ударного робототехнического комплекса "Штурм".
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе, разработкой занимается научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ).
"В частности, создается подвижный пункт управления боевыми машинами комплекса и сами машины с разными боевыми модулями, включая модуль со 125-миллиметровым гладкоствольным укороченным орудием. Все машины комплекса строятся на шасси танка Т-72Б3", – сказал один из собеседников агентства.
Другие модели будут включать блок реактивных огнеметов "Шмель", спаренные 30-миллиметровые автоматические пушки, блок 220-миллиметровых термобарических неуправляемых реактивных снарядов. При этом сами боевые машины комплекса "Штурм" будут иметь высокий уровень защиты от противотанковых средств противника.
В эфире радио Sputnik военный обозреватель, полковник в отставке
Виктор Литовкин объяснил, для чего используется укороченное орудие.
По его словам, "Штурм" пополнит линейку российских робототехнических комплексов.