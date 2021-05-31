Военный эксперт рассказал об особенностях тяжелого робота "Штурм"

В России начали создавать первые опытные образцы тяжелого ударного робототехнического комплекса "Штурм", предназначенного для боя в городе. В эфире радио Sputnik полковник в отставке Виктор Литовкин отметил возможности боевой машины.

В России начали создавать первые опытные образцы тяжелого ударного робототехнического комплекса "Штурм".

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе, разработкой занимается научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ).

"В частности, создается подвижный пункт управления боевыми машинами комплекса и сами машины с разными боевыми модулями, включая модуль со 125-миллиметровым гладкоствольным укороченным орудием. Все машины комплекса строятся на шасси танка Т-72Б3", – сказал один из собеседников агентства.

Другие модели будут включать блок реактивных огнеметов "Шмель", спаренные 30-миллиметровые автоматические пушки, блок 220-миллиметровых термобарических неуправляемых реактивных снарядов. При этом сами боевые машины комплекса "Штурм" будут иметь высокий уровень защиты от противотанковых средств противника.

В эфире радио Sputnik военный обозреватель, полковник в отставке

Виктор Литовкин объяснил, для чего используется укороченное орудие.

"Укороченный ствол нужен для того, чтобы вести огонь в городских кварталах в борьбе с террористами. А это очень сложная задача для любой армии. Если террористы захватят какой-то городской район, то с длинным стволом очень сложно выполнять задачу, развернуться такому танку сложно в тесных улочках. Поэтому надо создавать такие машины – роботы", – сказал Виктор Литовкин.

По его словам, "Штурм" пополнит линейку российских робототехнических комплексов.

"У нас есть роботы разминирования и постановки мин, роботы разграждения, роботы, которые могут вести боевые действия в открытом пространстве. Эти роботы неоднократно демонстрировались, в том числе на параде на Красной площади – это "Уран-6", "Уран-9", "Уран-14". Новый робот "Штурм" – универсальный, боевой блок на башню можно будет ставить любой, например, с 125-миллиметровым орудием, то есть для мощного снаряда. Или, например, с орудием для борьбы с беспилотниками. Главное, что эти роботы будут управляться радиотехническими средствами и будут находиться под контролем человека на достаточно приличном расстоянии. Роботы и создаются для того, чтобы сохранить человеческие жизни, но в то же время эффективно выполнить боевую задачу по борьбе с противниками. Это могут быть регулярные войска, и могут быть террористы", – объяснил Виктор Литовкин.