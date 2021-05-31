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Известия.ru

В США рассказали о российском конкуренте американских стелс-истребителей

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Вадим Савицкий

Российский зенитный ракетный комплекс нового поколения С-500 может стать серьезным конкурентом передовых стелс-платформ НАТО, передает портал National Interest.

В статье указано, что ракетный комплекс является одним из самых мощных ответов России на современные американские истребители-невидимки, такие как F-35 Lightning II и F-22 Raptor. Автор материала Марк Эпископос отметил, что российская система имеет ряд преимуществ перед своим предшественником С-400, а также дополнена множеством функций, которые возводят ее в отдельный класс производительности.

Так, комплекс оборудован усовершенствованными ракетами серии 77Н6. Кроме того, С-500 может перехватывать гиперзвуковые крылатые ракеты и другие изделия, летящие со скоростью более 5 Махов. Система также способна поражать баллистические ракеты в радиусе 600 км и до 10 ракетных боеголовок, движущихся со скоростью более 4 миль в секунду. Кроме того, С-500 эффективен против определенных типов низкоорбитальных спутников, подчеркивают производители.

«С-500 — удар по американскому престижу. Наша система нейтрализует американское наступательное оружие и превосходит их широко разрекламированные системы противовоздушной и противоракетной обороны», — приводит автор статьи слова Павла Созинова, генерального конструктора концерна-разработчика «Алмаз-Антей».

По словам Эпископоса, комплекс стал не просто заменой С-400, а полноценным дополнительным элементом в в составе противовоздушной обороны России. Система пригодна для работы с более ранними моделями средств противоракетной обороны, такими как С-400 и С-300. Вместе с тем С-500 может использоваться совместно с различными зенитными ракетными комплексами малой и средней дальности, резюмировал автор материала.

Ранее, 25 мая, президент России Владимир Путин сообщил о завершении испытаний новейшего зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-500 «Прометей», которую готовятся принять на вооружение ВС России.


Как отмечал в марте заместитель министра обороны Алексей Криворучко, Вооруженные силы России планируют получить первые комплексы С-500 в 2021 году, серийная поставка начнется в 2025 году.

В апреле Минобороны РФ начало подготовку расчетов для С-500 «Прометей». Представители ведомства также заявляли, что система не заменит существующие системы ПВО и ПРО, а дополнит их. Мобильные «пятисотые» займут промежуточную позицию между С-400 «Триумф» и стационарными А-135, обеспечивающими оборону московского региона от ударов межконтинентальных баллистических ракет.

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Страны
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Продукция
F-22
F-35
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