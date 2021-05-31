Шойгу в Москве встретился с главой военного ведомства Армении

Москва. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Вопросы двустороннего сотрудничества, а также взаимодействие в ОДКБ обсудил на рабочей встрече в Москве министр обороны РФ Сергей Шойгу с армянским коллегой Вагаршаком Арутюняном.

"Укрепляем наше военное взаимодействие как в двустороннем формате, так и в рамках международных структур, прежде всего - ОДКБ", - сказал Шойгу, открывая рабочую встречу.

По его оценке, "успешно реализуются соглашения о создании Объединенной группировки войск наших вооруженных сил, а также Объединенной региональной системы противовоздушной обороны в Кавказском регионе коллективной безопасности".

Шойгу подчеркнул, что "показателем высокого уровня двустороннего сотрудничества является функционирование в Армении 102-й российской военной базы, которую рассматриваем как важный фактор обеспечения региональной безопасности".

Министр обороны РФ поздравил Арутюняна и весь армянский народ с государственным праздником - Днем Республики.

"Хочу поздравить вас с национальным праздником, который сегодня отмечает вся республика, и в этот день вы нашли возможным приехать в Москву, это говорит о том, что отношения между нашими странами по-прежнему находятся на очень высоком уровне и наше стратегическое партнерство мы продолжаем развивать и углублять", - сказал он.

"Будем рады видеть вас на IX-й Московской конференции по международной безопасности, которая состоится в июне", - отметил Шойгу.

"В августе-сентябре ждем представителей Республики Армения на Армейские международные игры и Международный военно-технический форум "Армия-2021", - добавил он.

Российский министр предложил обсудить вопросы региональной безопасности. "Мы обсудим вопросы региональной безопасности, связанные с работой миротворческих сил в Нагорном Карабахе, но и, безусловно, все острые проблемы, которые возникли на настоящий момент", - сказал Шойгу.

"Мы сегодня обсудим все наши вопросы сотрудничества, которое по моей оценке развивается очень успешно", - в свою очередь отметил Арутюнян.