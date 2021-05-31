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Украинская САУ «Богдана» приступила к огневым испытаниям

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Источник изображения: warspot.ru

Украинская перспективная «самоходка» приступила к огневым испытаниям. Вчера, 27 мая, портал defence-ua.com сообщил о том, что САУ «Богдана» совершила уже более 50 выстрелов на полигоне «Широкий лан».

Пока речь идет о предварительных испытаниях, в ходе которых оцениваются реальные возможности вооружения и соответствие заявленным требованиям. При этом детали испытаний пока остаются засекреченными — до их завершения и итоговых оценок.

САУ 2С22 «Богдана»

Источник изображения: defence-ua.com

Минобороны Украины заказало разработку «Богданы» предприятию «Краматорский Завод Тяжелого Станкостроения» (КЗТС) в 2016 году. Спустя два года прототип САУ был показан во время военного парада в честь Дня независимости Украины. Проект разработки колесной САУ 2С22 «Богдана» планировалось завершить в 2020 году. Но из-за череды бюрократических проволочек и проблем с закупкой НАТОвских 155-мм снарядов, эти сроки сдвинулись.

По данным Defense Express, на предварительных испытаниях САУ «Богдана» применяются как 155-мм снаряды М107 и Mod 272 (инертные) производства Турции, так и 155 мм артиллерийские снаряды, которые были закуплены у чешской компании Excalibur Army. Ранее с «Богданы» было сделано лишь семь залпов, включая гидро- и холостые выстрелы.

Если предварительные испытания пройдут успешно, «Богдану» ожидают государственные тесты, в рамках которых предстоит пройти испытание «на настрел» — выпустить 1400 снарядов. Известно, что эти боеприпасы уже закуплены у Excalibur Army. В теории новая украинская САУ сможет поражать цели на расстоянии порядка 40 км базовым боеприпасом и на 60 км при использовании активно-реактивного боеприпаса.

САУ «Богдана» имеет орудие калибра 155 мм «натовского стандарта». Пушка может вести огонь со скорострельностью шесть выстрелов в минуту при использовании автомата заряжания. При этом все управление ведется с помощью специального электронного пульта. «Богдана» построена на базе 6-колесного грузового автомобиля «КрАЗ» повышенной проходимости. Грузовик оснащен спаренной бронированной кабиной, в которой размещается водитель и артиллерийский расчет. При этом возможна дальнейшая замена шасси.

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