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ЦАМТО

Севмаш заключил контракты на сервисное обслуживание атомных подводных лодок

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Церемония вывода из эллинга АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" строящегося для ВМФ России атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Князь Олег" проекта 955А (проект 09552, шифр "Борей-А"). С
Церемония вывода из эллинга АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" строящегося для ВМФ России атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Князь Олег" проекта 955А (проект 09552, шифр "Борей-А"). Северодвинск, 16.07.2020.
Источник изображения: via "Военный Осведомитель"

ЦАМТО, 28 мая. АО "ПО "Севмаш" (входит в состав ОСК) заключил c Минобороны два новых госконтракта на сервисное обслуживание атомных подводных лодок проектов "Борей" и "Борей-А" Северного и Тихоокеанского флотов.

Работы рассчитаны на три года – с 2021 по 2023 гг.

Речь идет о подводных ракетоносцах, построенных на предприятии и переданных Военно-морскому флоту по проекту "Борей": "Юрий Долгорукий" (в составе ВМФ с 2013 года), "Александр Невский" (в составе ВМФ с 2013 года) и "Владимир Мономах" (в составе ВМФ с 2014 года), а также по проекту "Борей-А" АПК "Князь Владимир" (в составе ВМФ с 2020 года).

С 2014 года, в рамках госконтрактов с Министерством обороны РФ, Севмаш является единственным исполнителем работ по сервисному обслуживанию современных АПЛ 4 поколения. В пунктах базирования кораблей на Северном и Тихоокеанском флотах функционируют филиалы предприятия.

"Специалистами предприятия ведется непрерывная работа по гарантийному надзору современных подводных крейсеров, а также техническому обслуживанию оборудования, систем и комплексов вооружения. Сервисное обслуживание АПЛ осуществляется не только своими силами, но и с привлечением контрагентских предприятий промышленности. Высокая квалификация наших корабелов и отличное знание конструктивных особенностей кораблей, построенных на Севмаше, позволяет качественно и в срок выполнять работу по сервисному обслуживанию", – отметил начальник отдела гарантии и сервиса АПЛ Александр Волоцкой.

Сообщение размешено в открытом доступе на сайте АО "ПО "Севмаш".

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Страны
Россия
Продукция
Александр Невский
Владимир Мономах
Князь Владимир
Юрий Долгорукий
Компании
Минoбороны РФ
Севмаш
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2020-й год
955 Борей
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