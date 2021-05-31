Севмаш заключил контракты на сервисное обслуживание атомных подводных лодок

ЦАМТО, 28 мая. АО "ПО "Севмаш" (входит в состав ОСК) заключил c Минобороны два новых госконтракта на сервисное обслуживание атомных подводных лодок проектов "Борей" и "Борей-А" Северного и Тихоокеанского флотов.

Работы рассчитаны на три года – с 2021 по 2023 гг.

Речь идет о подводных ракетоносцах, построенных на предприятии и переданных Военно-морскому флоту по проекту "Борей": "Юрий Долгорукий" (в составе ВМФ с 2013 года), "Александр Невский" (в составе ВМФ с 2013 года) и "Владимир Мономах" (в составе ВМФ с 2014 года), а также по проекту "Борей-А" АПК "Князь Владимир" (в составе ВМФ с 2020 года).

С 2014 года, в рамках госконтрактов с Министерством обороны РФ, Севмаш является единственным исполнителем работ по сервисному обслуживанию современных АПЛ 4 поколения. В пунктах базирования кораблей на Северном и Тихоокеанском флотах функционируют филиалы предприятия.

"Специалистами предприятия ведется непрерывная работа по гарантийному надзору современных подводных крейсеров, а также техническому обслуживанию оборудования, систем и комплексов вооружения. Сервисное обслуживание АПЛ осуществляется не только своими силами, но и с привлечением контрагентских предприятий промышленности. Высокая квалификация наших корабелов и отличное знание конструктивных особенностей кораблей, построенных на Севмаше, позволяет качественно и в срок выполнять работу по сервисному обслуживанию", – отметил начальник отдела гарантии и сервиса АПЛ Александр Волоцкой.

Сообщение размешено в открытом доступе на сайте АО "ПО "Севмаш".