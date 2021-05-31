ВМС Филиппин продвигают программу закупки патрульных кораблей OPV

Построенный французской судостроительной компанией ОСЕА по проекту OPV 270 Mk II для береговой охраны Филиппин патрульный корабль OPV 8301 Gabriela Silang на испытаниях, 2019 год.

ЦАМТО, 28 мая. Приобретение шести патрульных кораблей OPV для ВМС Филиппин включено в перечень закупок на втором этапе ("Горизонт-2") "Программы модернизации ВС Филиппин".

Как заявил в интервью филиппинскому новостному агентству Philippine News Agency командующий ВМС Филиппин вице-адмирал Джованни Карло Бакордо, проект закупки кораблей OPV на этапе "Горизонт-2" уже одобрен на уровне руководства Министерства национальной обороны. Актуальным вопросом является поиск средств на его реализацию.

В ходе первого этапа модернизации (2013-2017 гг.) для ВМС Филиппин, в частности, были приобретены два катера класса "Гамильтон", шесть катеров MPAC. Реализация второго этапа программы модернизации ("Горизонт 2") началась в 2018 году и завершится в 2022 году. Среди проектов, которые ранее были включены в перечень закупок на данной фазе, скоростные катера-перехватчики (FAIC-M), десантно-вертолетные корабли-доки, РЛС и другое оборудование.

Ожидается, что корабли OPV заменят ранее снятые с вооружения суда, построенные еще в период Второй мировой войны.

Ранее министр обороны Делфин Лорензана заявил, что австралийская судостроительная компания Austal, являющаяся владельцем предприятия в Баламбане (провинция Себу), остается фаворитом в рамках программы закупки кораблей OPV для ВМС страны. По его оценке, покупка кораблей данного производителя благоприятно скажется на развитии экономики Филиппин. Д.Лоренцана выразил надежду, что контракт на поставку кораблей OPV для ВМС страны будет подписан до истечения срока полномочий президента Родриго Дутерте.

Как сообщал ЦАМТО, австралийская компания Austal, вероятно, предложит ВМС Филиппин проект на базе патрульного корабля класса "Кейп". В числе других судостроительных компаний, которые могут принять участие в тендере, называют голландскую Damen Schelde Naval Shipbuilding с 80-метровым OPV-1600, а также тайскую Bangkok Dock с кораблем проекта "Краби".

Как ожидается, основными требованиями к претендентам станут участие в программе филиппинских компаний, а также льготные условия финансирования, учитывая традиционную нехватку средств на оборонные нужды. К примеру, правительство Австралии предполагает предоставить Филиппинам кредит в размере 30 млрд. филиппинских песо (577 млн. долл.) на закупки кораблей OPV через механизм Export Finance Australia. В случае заключения соглашения Филиппины будут погашать кредит в течение нескольких лет.