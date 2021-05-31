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Российская газета

Американские военные захотели аналог российской амфибии Бе-200

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Источник изображения: архив ТАНТК

Командование специальных операций США заявило, что им необходим самолет-амфибия. Он должен иметь характеристики российского гидросамолета Бе-200ЧС, который выпускается на авиазаводе в Таганроге.

Как сообщает Popular Mechanics, основой для новой амфибии станет модернизировать военно-транспортный самолет C-130 Hercules. Планируется, что самолет будет обладать большой грузоподъемностью и дальностью полета. Кроме перевозки бойцов коммандос гидросамолет планируют использовать для обслуживания субмарин.

"В будущем конфликте важнейшими полями сражений станут водные пути, такие как Южно-Китайское, Охотское, Балтийское и Желтое моря и Персидский залив. Гидросамолет помог бы предотвратить такие конфликты, если бы потенциальные противники знали, что американские коммандос могут входить и выходить из спорных вод", - говорится в публикации.

Отметим, что в июле 2020 года Министерство обороны РФ получило первый самолет-амфибию Бе-200ЧС, который назвали в честь погибшего в 1944 году летчика Александра Мамкина. На борту воздушного судна можно перевозить до 43 человек. Максимальная скорость до 700 км/ч на высоте 7000 метров. Практическая дальность полета - 3100 километров, потолок - 8100 метров, скороподъемность - 8 м/с. Экипаж самолета два человека.


Николай Грищенко

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