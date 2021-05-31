МНО Польши заключило контракт на закупку БЛА "Байрактар TB2"

ЦАМТО, 28 мая. МНО Польши официально объявило о подписании контракта на закупку для Вооруженных сил страны четырех комплектов ударных беспилотных летательных аппаратов "Байрактар TB2" класса MALE турецкого производства.

Контракт был подписан в ходе визита в Турцию президента Польши Анджея Дуды и министра национальной обороны Мариуша Блащака.

По заявлению министра национальной обороны Мариуша Блащака, соглашение предусматривает поставку 24 БЛА, вооруженных противотанковыми ракетами, а также сопутствующего оборудования, услуг обслуживания и обучение личного состава.

Предметом контракта является поставка 4 беспилотных комплексов, в состав каждого из которых входит 6 вооруженных БЛА "Байрактар TB2". Кроме того, будут поставлены мобильные станции управления, РЛС, тренажеры и комплект запчастей. Контракт также предусматривает поставку ракет MAM-L и MAM-C с лазерным наведением и учебных боеприпасов.

Стоимость одного комплекта "Байрактар TB2" составляет около 67 млн. долл. Контракт предусматривает предоставление 24-месячной гарантии, пакет обучения и логистики, а также передачу технологий, что позволит в дальнейшем выполнять обслуживание и ремонт оборудования, в т.ч. двигателей, наземных станций управления и камер на мощностях в Польше.

Первый комплект поступит на вооружение ВС Польши в следующем, 2022 году. Контракт сопровождается компенсационным соглашением, связанным с услугами, которые будет выполнять одно из польских оборонных предприятий. Полностью контракт будет выполнен к концу 2024 года.

Как сообщал ЦАМТО, БЛА "Байрактар TB2" предназначен для ведения разведки, а также поражения наземных целей с использованием управляемых боеприпасов. Размах крыла однодвигательного аппарата составляет 12 м, длина – 6,5 м. БЛА максимальной взлетной массой 650 кг может нести на четырех подкрыльевых узлах подвески два высокоточных боеприпаса MAM-L массой по 21,5 кг и два MAM-C массой по 7 кг, позволяющих поражать цели на дальностях от 2 до 8 км. Продолжительность полета БЛА – до 27 ч, масса полезной нагрузки – до 55 кг, дальность действия в зоне прямой видимости – до 150 км, максимальная скорость – около 220 км/ч. "Байрактар TB2" оснащен комплектом авионики, обеспечивающим руление, взлет, полет и посадку в автономном режиме.

В настоящее время "Байрактар TB2" приобретены вооруженными силами Азербайджана, Катара, Марокко, Турции и Украины. По данным производителя, их общий налет составляет 300 тыс. часов.

Хотя Польша и Турция являются союзниками по НАТО, покупка "Байрактар TB2" для большинства экспертов стала неожиданностью. С момента вступления в НАТО в 1999 году Польша в основном ориентировалась на закупки ВиВТ в США. Что касается БЛА, то на сегодняшний день большинство европейских стран-членов НАТО выбрали MQ-9 "Рипер" производства американской General Atomics Aeronautical Systems Inc (GA-ASI). Этот аппарат с 2018 года выполняет полеты и с авиабазы Мирославец на северо-западе Польши. Хотя причины закупки "Байрактар TB2" не раскрываются, несомненно, на Варшаву повлияли результаты применения платформы в недавнем нагорно-карабахском конфликте. Ранее БЛА также применялись в Ливии и Сирии. Кроме того, стоимость "Байрактар TB2" существенно ниже по сравнению с "Рипер".