РЛС зафиксировали 48 воздушных шпионов

За прошедшую неделю российские радиолокационные станции зафиксировали 48 летательных аппаратов иностранных государств, которые вели авиаразведку у границ РФ.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, воздушную разведку вдоль границ России осуществляли 40 самолетов-разведчиков и восемь беспилотных летательных аппаратов иностранных государств.

«Их полеты проходили под контролем российских радиолокационных систем, нарушений воздушного пространства РФ не допущено», — констатируют в Минобороны.

По оценкам наблюдателей, принципиальных изменений не претерпела и находилась примерно на уровне среднемесячных показателей.