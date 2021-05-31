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РЛС зафиксировали 48 воздушных шпионов

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Источник изображения: vpk-news.ru

За прошедшую неделю российские радиолокационные станции зафиксировали 48 летательных аппаратов иностранных государств, которые вели авиаразведку у границ РФ.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, воздушную разведку вдоль границ России осуществляли 40 самолетов-разведчиков и восемь беспилотных летательных аппаратов иностранных государств.

«Их полеты проходили под контролем российских радиолокационных систем, нарушений воздушного пространства РФ не допущено», — констатируют в Минобороны.

По оценкам наблюдателей, принципиальных изменений не претерпела и находилась примерно на уровне среднемесячных показателей.

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