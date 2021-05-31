Беспилотники оснастят высокоточной системой навигации

«В 2020 году уникальные навигационные системы Ростеха прошли испытания на опытных образцах российских беспилотников и доказали свою высокую эффективность. Первые образцы новейших навигационных систем Ростеха будут поставлены для использования на российских беспилотниках уже в 2021 году», - сообщили в пресс-службе.

По словам исполнительного директора «Ростеха» Олега Евтушенко, новая система позволит беспилотнику не зависеть от наземных ориентиров и погодных условий.

«В навигационных системах предусмотрена возможность работы по GPS или ГЛОНАСС, в совмещенном режиме или автономно. При этом погрешность систем - менее 1% при обычном режиме работы и менее 2% - при автономном», - отметил генеральный директор АО «КРЭТ» Николай Колесов.

Под применение в отечественных беспилотниках были адаптированы разработки, которые преимущественно использовались в самолетостроении. Системы навигации обеспечивают определение, комплексную обработку и передачу пилотажно-навигационных данных. При этом одновременно передается по отдельным каналам инерциальная и спутниковая информация.