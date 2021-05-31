Войти
Газета.ru

Закрытое небо: США отказались возвращаться к ДОН

565
0
0
Самолет Boeing OC-135B
Самолет Boeing OC-135B.
Источник изображения: Wikimedia Commons

В МИД России назвали "очередной политической ошибкой" отказ США вернуться в ДОН

США не вернутся в Договор по открытому небу (ДОН), об этом сообщил американский Госдепартамент. В Вашингтоне обвинили Россию в отсутствии каких-либо усилий, чтобы соблюдать договор. Вспомнил Госдеп и про Украину - «недавние действия» РФ в отношении соседа не вызывают доверия, считают в США. В МИД РФ считают это решение американцев "очередной политической ошибкой".

Украина как повод

Официальный представитель Госдепартамента США заявил, что Штаты не вернутся в Договор по открытому небу (ДОН). Как сообщает ТАСС, Вашингтон возлагает ответственность за разрыв договора на Россию - якобы именно Москва нарушала ДОН и не собиралась предпринимать каких-либо шагов к соблюдению соглашения.

«Кроме того, поведение России, в том числе недавние действия в отношении Украины, не соответствует поведению партнера, приверженного выстраиванию доверия», - подчеркнул он.

Агентство Associated Press ранее со ссылкой на источник сообщило, что администрация Джо Байдена уведомила Москву о невозвращении в ДОН. Об этом замглавы Госдепа Венди Шерман сообщила в разговоре с замминистра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым.

По данным AP, американская сторона негативно оценила целесообразность восстановления своего участия в ДОН. Агентство также отмечает, что единственный договор, который будет действовать в сфере контроля над вооружениями между Россией и Америкой после разрыва ДОН - это продленный в начале 2021 года СНВ-3. Кроме того, не повлияет на выход из ДОН и назначенная на 16 июня встреча президентов России и США в швейцарской Женеве.

«Политическая ошибка»

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что решение США не возвращаться в ДОН - политическая ошибка, уже не первая по счету.

«США совершили очередную политическую ошибку, нанесли новый удар по системе европейской безопасности. Они продолжают тиражировать измышления о неких нарушениях Россией этого договора, что совершенно абсурдно», - подчеркнул дипломат.

Рябков добавил, что Вашингтон «приплетает инсинуации» в контексте внутриукраинского конфликта в Донбассе. «Понимаете, это из серии «в огороде бузина, а в Киеве дядька». Проще всего начать искать виноватых где-то и возлагать некую "ответственность" за что-то на Москву, но к ДОН и к ситуации вокруг этого договора это все не имеет ровным счетом никакого отношения», - подчеркнул он.

Сейчас сроки окончательной денонсации ДОН зависят от Совфеда и решения президента России Владимира Путина, добавил Рябков. Заседание комитета по международным делам верхней палаты парламента состоится 31 мая, через пару дней законопроект должен одобрить Совфед в полном составе, а там документ ляжет и на стол президента. «Нет никаких неожиданностей ни для США, ни для союзников США, ни для партнеров США, ни для наших союзников», - подытожил дипломат.

Истоки ДОН

Концепция Договора по открытому небу изначально была изложена президентом США Дуайтом Эйзенхауэром в 1955 году. Это предложение тогда отклонил первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев. В 1989 году президент Джордж Буш-старший также предлагал руководству СССР открыть воздушные границы на взаимной основе. Договор по открытому небу (англ. The Treaty on Open Skies) вступил в силу 1 января 2002 года, подписан он был в 1992 году. Благодаря ДОН 34 страны-участницы смогли открыто собирать сведения о вооруженных силах и военных учениях и испытаниях друг друга.

В мае 2020 года США решили выйти из ДОН, процедура завершилась в ноябре. В начале 2021 года Москва также заявила, что начинает межведомственные процедуры выхода из ДОН. Ответственность за разрыв соглашения возлагается на Вашингтон - его действия «существенно нарушили баланс интересов других государств».

Вашингтон предъявил России следующие претензии: во-первых, отказ разрешить проведение полетов вдоль границы с Абхазией и Южной Осетией, во-вторых - выделение для заправки самолетов аэродромов в Крыму, который США считают "оккупированным", в-третьих - установление ограничений на полеты над Калининградом, где ВС РФ сосредоточили значительные силы. Российский МИД в ответ заявил, что США «сократили наблюдательные возможности в нарушение договора».

Законопроект о выходе из договора внес в Госдуму президент Путин. В нижней палате его одобрили, после заседание Совфеда по этому вопросу перенесли - решили дать США шанс вернуться к договору.


Иван Жуковский

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Абхазия
Россия
США
Украина
Швейцария
Южная Осетия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Буш Джордж
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
Военные учения
СНВ-3
Похожие новости
19.05.2021
Войти в ДОН дважды: Россия дала США время подумать
11.03.2020
Живой щит – плата за нефть
23.09.2019
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
19.03.2019
Российский эксперт: транспортировка грузов в Армению через Абхазию и Южную Осетию не является приоритетной задачей (Interpressnews, Грузия)
31.12.2014
Что доктрина прописала
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.05 14:55
  • 4
Снова о якобы "генеральских званиях" гражданских служащих Министерства обороны
  • 31.05 14:52
  • 1
Посол Афганистана заявил о готовности Кабула покупать военную технику у России
  • 31.05 13:42
  • 69
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 31.05 12:33
  • 0
В России начали разработку бронеавтомобиля на дистанционном управлении
  • 31.05 10:12
  • 2
Разные калибры: РФ делает ставку на высокоточное оружие большой дальности
  • 31.05 09:14
  • 41
Россия намерена создать новый однодвигательный истребитель
  • 30.05 21:43
  • 7
Путин заявил о завершении испытаний самолета Ил-112В
  • 30.05 21:10
  • 47
Как создать серию крупных авианосцев для ВМФ России
  • 30.05 20:18
  • 29
«Хризантема» против гусениц: западные рубежи укрепит «убийца танков»
  • 30.05 16:01
  • 14
"Вандализм - это отношение к "Бурану": граффитчики привлекли внимание к брошенному кораблю
  • 30.05 05:53
  • 19
В России завершились испытания усовершенствованных ракет "Вихрь"
  • 29.05 18:04
  • 6
Россия показала испытания смертоносного «Маркера»
  • 29.05 17:30
  • 2
Малогабаритный бронеавтомобиль «Наёмник»
  • 29.05 10:23
  • 5
Путин сообщил о нехватке военно-транспортных самолетов у Минобороны
  • 29.05 09:25
  • 139
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году