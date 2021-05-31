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Российская газета

Дроны будут фиксировать нарушения ПДД на дорогах Ростовской области

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Источник изображения: iStock

В Ростовской области беспилотные летательные аппараты будут привлекаться для фиксации нарушений правил дорожного движения на региональных дорогах.

Как сообщает пресс-служба главы региона, первые рейды ГИБДД с участием дронов планируется провести на трассе "Ростов - Волгодонск" с маршрутом облета в Аксайском и Багаевском районах.

Технические возможности позволяют беспилотникам мониторить участки дорог протяженностью до пяти километров.

В случае, если автомобиль пересек сплошную линию разметки, дрон автоматически захватывает цель и "сопровождает" машину нарушителя вплоть до ее остановки сотрудниками ГИБДД. После остановки инспектор демонстрирует нарушителю видеозапись, которая впоследствии копируется и приобщается к материалам дела об административном правонарушении.

Кстати

С начала года в Ростовской области произошло 563 ДТП, погибло 107 человек, травмы получили 645 жителей региона. Социальный риск на дорогах составил 2,56 балла, что на 0,8 процентов меньше данных аналогичного периода в 2020 году.


Николай Грищенко

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