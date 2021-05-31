В Армении опровергли обвинения Баку в обстреле позиций

Заявление Минобороны Азербайджана об обстреле армянскими военными позиций азербайджанской армии в Нахичевани не соответствует действительности. Об этом в пятницу, 28 мая, сообщили в военном ведомстве республики.

«Категорически опровергаем заявление, оно не соответствует действительности», — цитирует сообщение портал Aysor.

Ранее в этот день в Баку заявили, что позиции в районе поселка Ашагы Бузгов Бабекского района Нахчыванской автономной республики Азербайджана подверглись обстрелу армянскими военными. Огонь велся с нескольких направлениях, отметила азербайджанская стороны.

Как уточняется, ответным огнем армия Азербайджана пресекла обстрелы, ситуация находится под контролем.

27 мая Россия призвала Армению и Азербайджан к мирному решению спорных вопросов.

Утром того же дня минобороны Азербайджана обвинило военных Армении в провокации на границе в Кальбаджарском районе. Согласно данным ведомства, Армения установила множество противопехотных мин, которые наносят урон азербайджанской стороне, а при попытке проникновения на территорию страны были задержаны шесть армянских военнослужащих.

В Армении подтвердили задержание солдат. По данным ведомства, военные выполняли на территории своей страны инженерные работы, когда их окружили и пленили военнослужащие Азербайджана.