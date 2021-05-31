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Военные засекли преследовавшие корабль НЛО

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Источник изображения: Скриншот: @jeremycorbell

Американский военный корабль засек на своем радаре неизвестные объекты, которые не удалось ни распознать, ни найти, о чем рассказал в своем Instagram режиссер-документалист Джереми Корбелл.

Он опубликовал видеозапись радара корабля USS Omaha, на котором военные в течение часа наблюдали неподалеку от себя неопознанные летающие объекты (НЛО). Они засекли в общей сложности 14 неизвестных целей. Сообщается, что одна из целей скрылась под водой, но оказавшаяся чуть позже в том месте подводная лодка никаких объектов или обломков не обнаружила. Также не удалось определить их точки старта или посадки.

Неопознанные объекты, согласно данным с радара, были минимум 1,8 метра в диаметре, и преследовали корабль со скоростью от 74 до 250 километров в час.

Инцидент произошел вечером 15 июля 2019 года в Тихом океане неподалеку от Сан-Диего. Позднее кадры с радара изучались группой военно-морской разведки США по неопознанным явлениям.


Антон Похиляк

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
LCS-1
Los Angeles
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