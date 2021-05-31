KaraOK: у Турции будет свой аналог «Джавелина»

У Турции теперь есть собственный ПТУР 3-го поколения. Вчера, 27 мая, портал armyrecognition.com сообщил о том, что компания Roketsan объявила о завершении разработки новых противотанковых ракет KaraOK.

По словам руководителя компании Roketsan Мурата Икинджи, ракета KaraOK успешно завершила все этапы испытаний. Уже до конца текущего года первые серийные образцы новых ПТУРов будут поставлены турецкой армии.

ПТУР KaraOK Источник изображения: armyrecognition.com

KaraOK, что в переводе с турецкого означает «Черная стрела», является классическим представителем противотанковых управляемых ракет 3-го поколения. Главной их особенностью является возможность ведения огня в режиме «выстрелил и забыл». С помощью системы самонаведения ракета самостоятельно движется к указанной цели и поражает ее. По словам разработчиков, аналогично американскому ПТРК FGM-148 Javelin, KaraOK способен атаковать цель в наименее защищенную часть — верхнюю проекцию.

Испытания ПТУР KaraOK

ПТРК KaraOK состоит из одноразового пускового контейнера диаметром 125 мм, длиной 110 см и массой 16 кг. Ракета оснащается тандемной боевой частью и гибридным двухступенчатым ракетным двигателем, что позволяет осуществлять пуски из закрытых помещений. Заявленная дальность – свыше 1000 м. При этом портал defenceturk.net ранее сообщал о том, что дальность KaraOK была повышена до 2 500 м, но официально эта информация пока не подтверждена.