Госдепартамент подтвердил, что США не вернутся в Договор по открытому небу

ЦАМТО, 28 мая. США подтверждают, что не будут возвращаться в Договор по открытому небу (ДОН), заявил "РИА Новости" представитель Госдепартамента.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на свои источники сообщило, что замглавы Госдепартамента Венди Шерман уведомил замглавы МИД России Сергея Рябкова о решении Вашингтона не возвращаться в договор.

В Госдепе в беседе с "РИА Новости" вызвали сожаление действиями России, которые, якобы, "подорвали" ДОН.

После холодной войны Договор по открытому небу, предоставляющий право 34 государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью и регламентирующий проведение таких полетов, стал одной из мер по укреплению доверия в Европе. Документ подписали в Хельсинки 24 марта 1992 года, Россия ратифицировала его 26 мая 2001 года.

В мае прошлого года США запустили процедуру расторжения соглашения, она завершилась 22 ноября. В ответ на это МИД России 15 января объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из договора. Госдума уже денонсировала документ.

Совет Федерации рассмотрит закон о денонсации ДОН 2 июня. После принятия закона парламентом его отправят на подпись президенту.