Участники Международной конференции по разминированию ознакомились с российскими средствами инженерного вооружения

ЦАМТО, 28 мая. В Подмосковье на базе парка "Патриот" участники 4-й Международной конференции по разминированию ознакомились со средствами инженерного вооружения, техникой инженерных войск ВС РФ и возможностями Международного противоминного центра (МПЦ) ВС РФ по подготовке специалистов гуманитарного разминирования.

На статической экспозиции гостям мероприятия были представлены отечественные современные средства защиты сапера, поиска мин и взрывоопасных предметов, проведения подводного разминирования, а также инструменты, применяемые при разминировании и очистке местности.

В рамках динамического показа специалисты МПЦ ВС РФ продемонстрировали практическое разминирование местности с применением мобильного робототехнического комплекса "Уран-6", выполнение задач инженерным разведывательным дозором на участке местности, порядок дрессировки собак и работу групп минно-розыскной службы, выполнение задач гуманитарного разминирования.

В завершении участники конференции посетили экспозицию "Сирийский перелом", на которой представлены образцы военной техники, стрелкового оружия, беспилотные летательные аппараты, применявшиеся незаконными вооруженными формированиями в САР.

4-я Международная конференция по разминированию прошла 26-27 мая в Конгрессно-выставочном центре "Патриот". В ней приняли участие более 100 делегатов из 24 стран мира, а также представители пяти международных и неправительственных организаций, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.