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ЦАМТО

Российские саперы готовы выполнить задачи гуманитарного разминирования в любом регионе мира

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Саперы сводного отряда Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ во время работ по разминированию исторической части Пальмиры
Саперы сводного отряда Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ во время работ по разминированию исторической части Пальмиры.
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны/ТАСС, архив

ЦАМТО, 28 мая. Специалисты Международного противоминного центра (МПЦ) ВС РФ имеют высокий уровень подготовки, готовы оказать помощь в гуманитарном разминировании в любом регионе мира и обучить саперному мастерству иностранных военнослужащих.

Об этом заявил начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий в ходе 4-й Международной конференции по гуманитарному разминированию и противодействию самодельным взрывным устройствам.

"К нам поступает много заявлений о помощи. Разумеется, решение по применению российских инженерных войск за рубежом будет приниматься руководством страны. Главное – это высокая готовность наших сил и средств к выполнению задач в любом регионе мира", – сказал Ю.Ставицкий.

Он напомнил, что российские военные инженеры сегодня отрабатывают вопросы взаимодействия с коллегами в Сербии, выполняют задачи по гуманитарному разминированию территорий в Сирии и Нагорном Карабахе.

Начальник инженерных войск ВС РФ также добавил, что при решении задач разминирования в различных странах МПЦ развертывает свои филиалы по подготовке специалистов.

Ю.Ставицкий уточнил, что сегодня в МПЦ проходят обучение военнослужащие из Армении, на очереди – казахстанские военнослужащие. Сделали заявки на подготовку белорусские и камбоджийские специалисты. Кроме того, о желании обучить своих военнослужащих заявили Пакистан, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.

4-я Международная конференция по разминированию прошла 26-27 мая в Конгрессно-выставочном центре "Патриот", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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