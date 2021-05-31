Российские саперы готовы выполнить задачи гуманитарного разминирования в любом регионе мира

ЦАМТО, 28 мая. Специалисты Международного противоминного центра (МПЦ) ВС РФ имеют высокий уровень подготовки, готовы оказать помощь в гуманитарном разминировании в любом регионе мира и обучить саперному мастерству иностранных военнослужащих.
Об этом заявил начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий в ходе 4-й Международной конференции по гуманитарному разминированию и противодействию самодельным взрывным устройствам.
"К нам поступает много заявлений о помощи. Разумеется, решение по применению российских инженерных войск за рубежом будет приниматься руководством страны. Главное – это высокая готовность наших сил и средств к выполнению задач в любом регионе мира", – сказал Ю.Ставицкий.
Он напомнил, что российские военные инженеры сегодня отрабатывают вопросы взаимодействия с коллегами в Сербии, выполняют задачи по гуманитарному разминированию территорий в Сирии и Нагорном Карабахе.
Начальник инженерных войск ВС РФ также добавил, что при решении задач разминирования в различных странах МПЦ развертывает свои филиалы по подготовке специалистов.
Ю.Ставицкий уточнил, что сегодня в МПЦ проходят обучение военнослужащие из Армении, на очереди – казахстанские военнослужащие. Сделали заявки на подготовку белорусские и камбоджийские специалисты. Кроме того, о желании обучить своих военнослужащих заявили Пакистан, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.
4-я Международная конференция по разминированию прошла 26-27 мая в Конгрессно-выставочном центре "Патриот", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.