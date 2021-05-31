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Противодиверсионный катер "Юнармеец Сахалина" вошел в состав ТОФ

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Противодиверсионный катер проекта 21980
Противодиверсионный катер проекта 21980 "Грачонок".
Источник изображения: Судостроительный завод "Вымпел"

ЦАМТО, 28 мая. Новый противодиверсионный катер "Юнармеец Сахалина" вошел в состав Тихоокеанского флота.

В торжественной церемонии подъема Военно-морского флага на противодиверсионном катере проекта 21980 "Юнармеец Сахалина", которая состоялась в Петропавловске-Камчатском, принял участие командующий Войсками и силами на Северо-востоке России (ОКВС) вице-адмирал Александр Юлдашев, ветераны военной службы и юнармейцы.

Новый катер стал уже третьим кораблем проекта "Грачонок", поступившим в соединение кораблей охраны водного района ОКВС в рамках программы перевооружения, и пятым на Тихоокеанском флоте.

Катер построен на судостроительном заводе "Восточная верфь" во Владивостоке. Он предназначен для борьбы с подводными диверсионными силами и средствами противника, обеспечения действий боевых пловцов в акватории пунктов базирования и близлежащих подступах к ним. "Грачонок" оснащен современным радиоэлектронным вооружением и новейшим водолазным комплексом, которые позволяют обнаруживать и обследовать подводные объекты, противодиверсионными гранатометами и переносными зенитно-ракетными комплексами.

Основные тактико-технические данные противодиверсионного катера проекта 21980: водоизмещение – 138 т, длина – 31 м, ширина – 9,5 м, скорость полного хода – 23 узла, дальность плавания – 200 миль, автономность – 5 суток, экипаж – 8 человек, сообщает Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г.Владивосток).

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Страны
Россия
Компании
Восточная верфь
Проекты
21980 Грачонок
ТОФ
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