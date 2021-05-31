«Необоснованные претензии»: в ФСБ ожидают новых провокаций США в российских водах

Первый заместитель директора ФСБ России, руководитель Пограничной службы генерал армии Владимир Кулишов и вид на залив Петра Великого в Японском море.

Замглавы ФСБ назвал необоснованными заявления США о статусе залива Петра Великого

США пытаются поставить под сомнение территориальную целостность России, заходя в российские воды залива Петра Великого в Приморье, заявил глава погранслужбы ФСБ Владимир Кулишов. Он напомнил, что этот залив - исторический, Россия владеет им давным-давно. Поэтому провокации американских эсминцев на Дальнем Востоке по сути являются нарушениями госграницы РФ и будут пресекаться, подчеркнул генерал.

Территориальная целостность России ставится США под сомнение, поскольку Вашингтон отказывается признавать мотивированную позицию Москвы по статусу залива Петра Великого. Об этом со ссылкой на руководителя пограничной службы ФСБ генерала армии Владимира Кулишова сообщает РИА «Новости». Интервью приурочено ко Дню пограничника.

«Претензии со стороны Америки являются необоснованными с точки зрения международного права. Произошедший инцидент в ноябре 2020 года в заливе с эсминцем ВМС США «Джон Маккейн» является нарушением государственной границы Российской Федерации», - подчеркнул замдиректора ФСБ.

По словам Кулишова, государственная граница на море определяется в соответствии с международными нормами и российским законодательством по внешней границе территориальных вод. Их расстояние обычно составляет 12 морских миль от берега. Исключительная экономическая зона находится за пределами территориальных вод, но не превышает расстояние в 200 морских миль.

США направляют свои эсминцы в залив Петра Великого - но на него вышеуказанные правила не распространяются, заявил генерал. Этот залив относится к историческим заливам. В 1957 году залив Петра Великого был признан историческим «на основании географических условий и оборонного значения». Кроме того, отметил Кулишов, надо учитывать историческую принадлежность вод Российской Империи, впоследствии - СССР, и теперь - его правопреемнице, РФ.

Любые провокации на российских границах будут пресекаться, добавил генерал. «Мы принимаем меры по пресечению любых провокационных действий в строгом соответствии с нормами международного права и российского законодательства», - подчеркнул он.

Рискуют все

В конце декабря прошлого года заместитель министра обороны России Александр Фомин заявил, что рост активности НАТО у российских границ может привести к «инцидентам».

«В 2020 году активность действий авиации и военно-морских сил альянса существенно возросла, все чаще возникают ситуации, способные привести к серьезным инцидентам», - отметил замминистра.

В качестве примера Фомин привел учения отряда НАТО в Баренцевом море, полеты американских стратегических бомбардировщиков В-52Н и В-1В рядом с границами России, а также проход эсминца ВМС Великобритании HMS Dragon в районе мыса Херсонес и заход эсминца ВМС США USS John McCain в залив Петра Великого. По словам замминистра, все эти действия «имели открытый провокационный характер», а избежать инцидентов удалось исключительно благодаря профессионализму российских летчиков и моряков.

Что произошло в Заливе Петра Великого

24 ноября 2020 года корабль «Джон Маккейн», который к тому времени уже несколько дней находился в Японском море, вошел в территориальные воды России в заливе Петра Великого.

Российский большой противолодочный корабль «Адмирал Виноградов» предупредил американский эсминец по международному каналу связи о недопустимости таких действий и пригрозил тараном.

После этого американец вернулся в нейтральные воды, отметили военные. В Минобороны России уточнили, что попыток войти в территориальные воды РФ эсминец ВМС США больше не предпринимал.

В Седьмом флоте США заявили, что эсминец никто не выгонял из территориальных вод России. В командовании флота США уточнили, что маневр американского корабля объясняется операцией «по обеспечению свободы судоходства».

Военные США указали, что акватория, в которую зашел их корабль, «не территориальное море России, и США не соглашаются с заявлением, что залив Петра Великого - «историческая бухта», согласно международным законам».

Действия военных кораблей Соединенных Штатов у российских берегов могут привести к опасным последствиям вплоть до мировой войны, выразил тогда мнение журналист британской консервативной газеты Daily Express Пол Уитерс.

«Угроза Третьей мировой снова обострилась после того, как российский военный корабль прогнал американский эсминец, нарушивший, как уверяет Москва, российскую границу в заливе Петра Великого», - написал он.

МИД России назвал действия американского корабля провокацией.

Экс-командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов вскоре после инцидента заявил, что

нарушение американским эсминцем российской границы является хамством, и «увы, подобное поведение моряков США стало модой».

«Так поступать нельзя. Надо уважать суверенитет - раз, границы - два, территориальные воды - три. Конечно, никто по ним применять оружие не будет, но нервы они щекочут», - заявил Комоедов.

Петр Николаев