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РИА Новости

На учениях "Запад-2021" отработают борьбу с условными диверсантами

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Совместные стратегические учения "Запад-2017" вооружённых сил Союзного государства России и Белоруссии
Совместные стратегические учения "Запад-2017" вооружённых сил Союзного государства России и Белоруссии.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Метцель/POOL

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Пограничники в ходе предстоящего командно-штабного учения "Запад-2021" отработают задачи противодействия попыткам диверсантов и террористов попасть в страну извне, рассказал в интервью РИА Новости первый заместитель директора - руководитель Пограничной службы ФСБ РФ генерал армии Владимир Кулишов.

В пятницу в России отмечается День пограничника.

Ежегодно пограничные органы ФСБ принимают участие в мероприятиях подготовки Вооруженных Сил РФ, проводимых по планам российского Генштаба и командующих войсками военных округов, сложившаяся система взаимодействия пограничных органов с ВС позволяет успешно решать совместные задачи по обеспечению безопасности России в современных условиях, отметил Кулишов.

"Так, в 2020 году пограничные органы приняли активное участие в стратегическом командно-штабном учении "Кавказ-2020", в ходе которого успешно отработали задачи по выявлению и недопущению проникновения через государственную границу диверсионно-разведывательных групп и террористических формирований, а также пресечению их деятельности, информационному противоборству и поддержанию благоприятного оперативного режима на государственной границе, проведению фильтрационных и режимных мероприятий на приграничной территории. В 2021 году аналогичные задачи будут отработаны в ходе стратегического командно-штабного учения "Запад-2021", - сказал Кулишов.

Таким образом, сложившаяся система взаимодействия пограничных органов с Вооруженными Силами Российской Федерации позволяет успешно решать совместные задачи по обеспечению безопасности Российской Федерации в современных условиях.

Российско-белорусские учения "Запад-2021" пройдут на территории двух государств, в основном на белорусской территории, с 10 по 16 сентября под руководством начальников генеральных штабов ВС Белоруссии и РФ. Ожидается, что основой "Запада-2021" станет один из вариантов поэтапной эскалации военно-политической обстановки "вокруг условных стран".

Учения "Кавказ-2020" проводилось на территории Южного военного округа и Черном и Каспийском морях. Участие в них принимали около 80 тысяч человек, в том числе сотрудники МЧС и Росгвардии, а также до 1 тысячи военных из Армении, Белоруссии, Ирана, Китая, Мьянмы и Пакистана.

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