Российские пограничники повысили интенсивность службы в Арктике

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Интенсивность службы российских пограничников в Арктике выросла на фоне активизации экономической деятельности РФ в этом регионе, у них есть силы и средства для того, чтобы и впредь своевременно реагировать на возможные изменения обстановки, рассказал в интервью РИА Новости первый заместитель директора - руководитель Пограничной службы ФСБ РФ генерал армии Владимир Кулишов.

В пятницу в России отмечается День пограничника.

"Наша деятельность по защите и охране экономических и иных законных интересов в Арктике неразрывно связана с национальной морской политикой, реализуемой в рамках государственных программ и стратегий развития региона", - сказал Кулишов.

По его словам, Погранслужба сформировала систему мониторинга и анализа обстановки в арктических морях.

"Регулярно организуем, проводим и принимаем участие в совместных антитеррористических и поисково-спасательных учениях. Сопровождаем развитие Северного морского пути, участвуем в обеспечении безопасности судоходства, разведки и эксплуатации энергетических ресурсов", - добавил Кулишов.

Активизация экономической деятельности, связанная с увеличением объемов и интенсивности транспортировки углеводородного сырья по Северному морскому пути, а также развитием инфраструктуры морских портов и объектов нефтегазовых месторождений, привела к росту судоходства в Арктике на 16%, что потребовало от пограничников внесения определенных коррективов в служебную деятельность, отметил Кулишов.

В этих целях организовано патрулирование с задействованием пограничных кораблей и авиации ФСБ России транспортных коммуникаций и районов рыбного промысла в акваториях Карского и Берингова морей, а также в районах архипелага Шпицберген и регулирования Комиссии по рыболовству в северо-восточной Атлантике (НЕАФК), добавил глава Погранслужбы.

По сравнению с 2019 годом на 230 суток увеличилась продолжительность службы кораблей, почти в 1,5 раза возросло количество вылетов авиации ФСБ, отметил Кулишов.

"Имеющиеся силы и средства позволяют и в дальнейшем наращивать интенсивность службы в целях своевременного реагирования на изменения обстановки в регионе. Так что любой всплеск напряженности на наших северных рубежах будет нивелирован", - подчеркнул он.