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Forbes (США): российские бомбардировщики ТУ-22 в Сирии — это угроза, существующая уже 40 лет

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Самолет Ту-22 М3 Военно-космических сил России после боевого вылета для нанесения удара по объектам инфраструктуры ИГ в Сирии
Самолет Ту-22 М3 Военно-космических сил России после боевого вылета для нанесения удара по объектам инфраструктуры ИГ в Сирии.
Источник изображения: © Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк

Американский военный эксперт рассматривает различные варианты с базированием российских стратегических ракетоносцев-бомбардировщиков ТУ-22М3 в Сирии и признает, что в любом случае это очень серьезная заявка России на военное присутствие в Средиземноморье. НАТО и Израиль вынуждены учитывать это в стратегическом планировании.

Военно-космические силы России разместили на своей авиабазе в Сирии дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики ТУ-22М3 с изменяемой стреловидностью крыла (Backfire по классификации НАТО).

Их внезапное развертывание в регионе может быть кратковременным. Но с другой стороны, это может означать начало долгосрочной смены позиций базирования одних из самых мощных боевых самолетов России.

В любом случае это развертывание является серьезным напоминанием стратегам НАТО о том, что через поколение после окончания холодной войны, Россия снова может перебрасывать значительные силы вокруг Средиземного моря. А в военное время эти силы могут представлять серьезную угрозу южному флангу НАТО.

Три Ту-22М3 приземлились на авиабазе Хмеймим на побережье Средиземного моря к югу от Латакии 25 мая. Кремль отметил событие с помощью серьезного видео, показывающего прибытие бомбардировщиков.

Два бомбардировщика входят в состав 52-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка, дислоцированного на авиабазе Шайковка в Калужской области на западе России. Третий Ту-22М3 принадлежит 200-му гвардейскому тяжелому бомбардировочному авиационному полку, базирующемуся на авиабазе Белая в Иркутской области в Восточной Сибири.

У ВКС России имеется 66 бомбардировщиков ТУ-22М. На их долю приходится более половины бомбардировочного парка воздушно-космических сил. Сверхзвуковой Ту-22М имеет дальность действия до 2900 километров (так в тексте; по заявленным ТТХ бомбардировщик имеет практическую дальность 5500 километров - прим. ред.) с 10 тоннами бомб свободного падения или тремя противокорабельными ракетами Х-22 дальностью до 540 километров.

За последние годы эти бомбардировщики несколько раз применялись в Сирии в ходе вмешательства России в гражданскую войну в этой стране. Однако до сих пор они вылетали со своих баз в России, сбрасывали бомбы и улетали домой. Нынешнее их размещение на авиабазе Хмеймим является первым в своем роде, и оно происходит в условиях, когда Москва тратит сотни миллионов долларов на модернизацию Хмеймима и близлежащей военно-морской базы в Тартусе.

Стоит отметить, как это сделали эксперты голландского авиационного журнала Scramble, что Ту-22М3 прибыли в Сирию без оружия и даже без оружейных подвесок. Однако Кремль быстро вооружил бомбардировщики на месте. Через день после прибытия в Сирию один из ТУ-22М3 появился на экранах российского телевидения, неся под крыльями ракеты Х-22.

Идея использования бомбардировщиков ТУ-22М в Сирии - давняя и, по мнению экспертов НАТО, потенциально опасная. Спустя более 40 лет после ввода в строй бомбардировщик Ту-22 по-прежнему остается одним из самых мощных ударных самолетов России. Ту-22М3, взлетающие непосредственно из Сирии, представляют угрозу для сил НАТО - в частности для кораблей - на всем Средиземноморском ТВД.

Стэнсфилд Тернер и Джордж Тибо - тогда бывшие адмиралом и командующий ВМС США соответственно - предупреждали об угрозе Ту-22М еще в 1977 году, как отметил один бывший военно-морской летчик. "Новый ТУ-22М может спокойно охватить весь Средиземноморский ТВД", - писали Тернер и Тибо в профессиональном журнале ВМС США Proceedings. "Оказавшись в зоне нахождения наших войск, советские самолеты теоретически могут нацеливаться и запускать ракеты с расстояния до 360 километров".

Конечно, военные корабли НАТО не беззащитны. А три ТУ-22М3, у которых на борту не больше девяти противокорабельных ракет, вряд ли представляют собой экзистенциальную угрозу. Но появление этих бомбардировщиков в Сирии действительно сигнализируют о намерении и способности России сосредоточить значительную воздушную мощь над Средиземным морем впервые за 49 лет.

"С тех пор, как Египет приказал вывести советские войска из страны в 1972 году, у Москвы ни разу не было крупной военной базы в Средиземном море", - писал в исследовании 2020 года RAND, калифорнийский "мозговой центр", тесно связанный с вооруженными силами США. "Но сейчас ситуация меняется. Усиливая свой военный потенциал в регионе, Россия, похоже, считает, что сможет добиться большего успеха в проецировании здесь своей мощи и минимизации влияния Соединенных Штатов и НАТО".

И НАТО - это не единственная аудитория, которой Россия заявляет о своих намерениях в Сирии в виде трех стратегических ракетоносцев. "Я воспринял это как сигнал Израилю и Ирану о том, что Россия вернулась в регион и что она может повлиять на здешний расклад сил в том случае, если, американская поддержка Израиля ослабнет", - говорит военно-морской эксперт Джерри Хендрикс, автор книги "Создать и поддерживать военно-морской флот".

Очень важно, что же произойдет дальше. Вскоре бомбардировщики ТУ-22М3 могут покинуть Сирию и некоторое время не возвращаться. Или они могут остаться и помочь создать здесь форпост российских ВКС, что могло бы осложнить стратегическое планирование НАТО и Израиля в регионе.

Конечно, стоит отметить, что Россия - не единственная страна, размещающая свои бомбардировщики в Средиземноморье. B-52 ВВС США также являются здесь постоянными визитерами.


Дэвид Экс (David Axe)

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Ту-22
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