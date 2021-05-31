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Российская газета

Модернизированные малогабаритные автоматы "Вихрь" поставят за рубеж

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Источник изображения: Ростех / rostec.ru

Россия начнет экспорт модернизированных малогабаритных автоматов "Вихрь".

Компания "Рособоронэкспорт" подписала контракт на поставку автоматов СР.3М иностранному партнеру. Об этом сообщает пресс-служба корпорации "Ростех".

Оружие укомплектовано глушителем, оптическим прицелом и предназначено для подразделений специального назначения. Модернизированный "Вихрь" отличает короткий ствол длиной 136 мм, разработанный под специальные патроны СП5 и СП6 9х39 мм. Начальная скорость полета пули - 310 м/с.

Компактный автомат хорошо подходит для боя на коротких дистанциях, в том числе в условиях плотной городской застройки. Но при необходимости его можно использовать и для стрельбы на более дальние расстояния. Достаточно надеть глушитель - и "Вихрь" превращается в снайперскую винтовку, способную поражать цели за 300 метров.

Кроме того, СР.3М умеет "прошивать" бронежилеты и небронированную технику.

Весит автомат вместе с глушителем и магазином на 30 патронов 3,2 килограмма.

Компактный автомат СР-3 "Вихрь" начали разрабатывать в 1989 году в ЦНИИТОЧМАШ. В его основу лег легендарный "Вал". В 1996 году он был принят на вооружение.

Позже был создан модернизированный СР.3М, который по замыслу конструкторов объединяет в себе достоинства СР-3 "Вихрь", снайперской винтовки ВСС "Винторез" и автомата "Вал".


Олег Корякин

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Страны
Россия
Продукция
Система поражения "Ратник"
СР-3
Компании
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РОЭ
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