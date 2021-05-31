Корабли ТОФ провели совместные ракетные стрельбы в Тихом океане

Ракетный крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников», которые входят в состав Тихоокеанского флота (ТОФ), провели ракетные и артиллерийские стрельбы. Об этом сообщает в пятницу, 28 мая, пресс-служба ТОФ.

Отмечается, что во время стрельбы корабли отразили атаку условного противника с воздуха. На учениях в Тихом океане также проводились подобные операции, нанесенные по плавучим целям из артиллерийских орудий.

«По имитированным целям стреляли из зенитно-ракетных комплексов самообороны «Кинжал» и «Оса». Кроме того, огонь открыли из артиллерийской установки АК-130, универсальной корабельной артиллерийской установки А-190 и шестиствольных автоматических корабельных установок АК-630», — отмечается в сообщении.

Ранее, в апреле, две тактические группы кораблей ТОФ, в рамках контрольной проверки за зимний период обучения, уничтожили морские и береговые цели в Японском море.

Отмечалось, что в учениях приняли участие «Варяг», «Маршал Шапошников», корветы «Совершенный» и «Громкий».