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Известия.ru

Корабли ТОФ провели совместные ракетные стрельбы в Тихом океане

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Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Ракетный крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников», которые входят в состав Тихоокеанского флота (ТОФ), провели ракетные и артиллерийские стрельбы. Об этом сообщает в пятницу, 28 мая, пресс-служба ТОФ.

Отмечается, что во время стрельбы корабли отразили атаку условного противника с воздуха. На учениях в Тихом океане также проводились подобные операции, нанесенные по плавучим целям из артиллерийских орудий.

«По имитированным целям стреляли из зенитно-ракетных комплексов самообороны «Кинжал» и «Оса». Кроме того, огонь открыли из артиллерийской установки АК-130, универсальной корабельной артиллерийской установки А-190 и шестиствольных автоматических корабельных установок АК-630», — отмечается в сообщении.

Ранее, в апреле, две тактические группы кораблей ТОФ, в рамках контрольной проверки за зимний период обучения, уничтожили морские и береговые цели в Японском море.

Отмечалось, что в учениях приняли участие «Варяг», «Маршал Шапошников», корветы «Совершенный» и «Громкий».

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Страны
Япония
Продукция
А-190
АК-630 Ласка
Проекты
1143 Кречет
1164 Атлант
20380 Корвет-1
Военные учения
пр. 1155
ТОФ
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