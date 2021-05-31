Китай организовал госкомпанию для создания аналога Starlink и контроля за национальными «мегасозвездиями»

В рамках 14-й пятилетки (2021-2026 годы) Китайская Народная Республика собирается создать свой аналог Starlink — низкоорбитальной спутниковой группировки для предоставления услуг связи. Чтобы приблизить реализацию этих планов, в Поднебесной уже организована специализированная госкомпания. Кроме контроля за «партийным» созвездием из почти 13 тысяч аппаратов, она будет курировать другие крупные семейства аппаратов, разработанные частными организациями.

Как пишет портал SpaceNews, цепочка недавних событий говорит о довольно серьезных намерениях Пекина в этой сфере. В конце апреля Комитет по контролю и управлению государственным имуществом Китая (SASAC) объявил о создании отдельной компании с прямолинейным названием China Satellite Network Group Co. Ltd («Группа китайских спутниковых сетей»). В задачи этой полностью подконтрольной Компартии организации будет входить надзор над реализацией планов по развертыванию колоссальной спутниковой группировки («мегасозвездия»).

Ее примерные параметры известны из уведомления, которое китайские регуляторы отправили в Международный союз электросвязи (ITU) еще прошлой осенью. Мегасозвездие будет состоять из двух больших группировок спутников, обеспечивающих широкополосный доступ в интернет по радиоканалу. Их разместят на орбитах высотой от 500 до 1145 километров и наклонением 30-85 градусов. Общее число аппаратов — 12 992 штуки, работать они будут сразу в нескольких частотных диапазонах. Название семейства спутников — GW, или Guowang.

Что примечательно, этот проект вызовет серьезное изменение в планах двух главных аэрокосмических государственных компаний Поднебесной. Ранее появлялись намеки, что Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC) и Китайская аэрокосмическая научно-промышленная корпорация (CASIC) создадут каждая свое мегасозвездие спутников связи — Hongyan и Hongyun соответственно. Причем и CASC, и CASIC успели запустить по несколько штук технологических демонстраторов для этих группировок орбитальных аппаратов.

Но теперь, как следует из заявления главы China Spacesat, подразделения CASC, будущее Hongyan и Hongyun — под большим вопросом. После создания China Satellite Network Group и начала работ над Guowang реализация других государственных группировок спутников связи будет либо отменена вовсе, либо перепрофилирована на более узкие задачи. Тем не менее кто именно займется разработкой и выпуском почти 13 тысяч аппаратов для GW, до сих пор не ясно. Пока достоверно известно только, что сама новая госкомпания базируется в недавно отстроенном районе Сюнъань в городском округе Баодин. Там расположены многие технологические и административные учреждения Поднебесной.

Со сроками тоже не все понятно. «Аналог Starlink» косвенно включен в план 14-й пятилетки в качестве долгосрочных целей к 2035 году. Точнее, там упомянуто создание «интегрированной спутниковой сети для связи, дистанционного зондирования Земли и навигации». То есть можно предположить, что Guowang будет многофункциональным мегасозвездием. Или в него войдут однотипные аппараты с различной полезной нагрузкой (что выглядит разумно, на самом деле).

Самое интересное, что недавно Государственная администрация по науке, технологии и промышленности для обороны Китая (SASTIND) опубликовала интересное объявление, предназначенное разработчикам малых спутников. В документе есть указания, которым необходимо следовать при создании группировок и одиночных орбитальных аппаратов. Среди них — и правила использования радиочастот, нормы производства, безопасности эксплуатации, вопросы запусков, избегания столкновений и даже минимизации космического мусора.

А вот чего в рекомендациях, к удивлению, нет, так это требований к альбедо спутников, то есть количеству отражаемого ими света. Предполагается, что контроль за исполнением рекомендаций возложат на China Satellite Network Group, но пока официального подтверждения этой информации не было.